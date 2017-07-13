«Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД»

«Крок» объявила о проведенной в кратчайшие сроки модернизации вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры ЦОД оператора фискальных данных «Первый ОФД».

С 2014 г. «Первый ОФД» участвует в реформе ККТ. Для этого потребовалось оснастить ЦОД компании надежной вычислительной инфраструктурой в соответствии с законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» с возможностью наращивания ресурсов для гибкого управления транзакционными нагрузками в пиковые моменты.

«Крок» увеличил производительность IT-инфраструктуры с использованием серверов Dell EMC и высокоскоростной проводной сети передачи данных, ориентированной на приложения (Application Centric Infrastructure, ACI).

«Первый ОФД» получил отказоустойчивую платформу для работы прикладного ПО и аналитических систем в условиях ежедневно растущего объема кассовых операций торговых предприятий с соблюдением всех требований законодательства к информационной безопасности фискальных данных. Непрерывность обработки фискальных данных обеспечивается уникальной архитектурой ЦОД «Первого ОФД» и решениями, позволяющими распределять нагрузку. Это обеспечивает масштабирование ИТ-ресурсов без влияния на стабильность работы критической ИТ-инфраструктуры.

«Для начала деятельности оператора фискальных данных необходима устойчивая и защищенная от сбоев ИТ-инфраструктура. Крок помог нам создать такую инфраструктуру для работы программно-аппаратного комплекса, обрабатывающего данные всех наших клиентов. Кроме того, на ее основе работают беспроводные кассы, готовые к моментальному подключению – совместные разработки с нашими партнерами. Количество касс, подключенных к нашей системе, стремительно возрастает, и мы можем быть уверены, что новая инфраструктура к этому готова», – сказал Денис Заяшников, директор департамента эксплуатации Первого ОФД.

«Благодаря расширению инфраструктуры мощность ЦОД выросла в 2,5 раза, и теперь Первый ОФД сможет обрабатывать данные большего числа клиентов в режиме онлайн. Предложенное комплексное решение обеспечивает бесперебойную работу инфраструктуры оператора фискальных данных, гарантируя доступность бизнес-систем и производительную обработку информации о транзакциях в корпоративном ЦОД», – отметил Константин Сипачев, директор по работе с корпоративными заказчиками компании «Крок».

Увеличение производительной мощности инфраструктуры, монтаж и запуск в эксплуатацию вычислительных решений были проведены техническими специалистами «Крок», имеющими многолетний опыт в сфере внедрения и сервисного обслуживания оборудования для ЦОД.

В числе компаний, выбравших «Первый ОФД» в качестве оператора фискальных данных, такие как «Магнит», «Ашан», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Билайн», «Мария-Ра», «Монетка», KFC, «Роснефть», «Спортмастер» и более 60 тыс. средних и малых организаций на территории всей Российской Федерации.