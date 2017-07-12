Red Hat представила новое поколение облачной платформы OpenShift Online

Red Hat представила новое поколение Red Hat OpenShift Online, первой в истории отрасли контейнерной мультитенантной платформы с открытым кодом. Red Hat OpenShift Online представляет собой онлайн-вариант платформы Red Hat OpenShift Container Platform, построенный на основе Linux-контейнеров и технологии Kubernetes. Это решение помогает разработчикам упростить и ускорить сборку, развертывание и масштабирование облачных приложений на общедоступной облачной платформе.

Онлайн-платформа OpenShift Online была выпущена в 2011 году и сегодня обеспечивает хостинг более трех миллионов приложений, созданных сотнями тысяч индивидуальных разработчиков, стартапов, вузов, независимых производителей программного обеспечения и корпоративных заказчиков. OpenShift Online по праву считается одной из самых популярных платформ для создания и масштабирования самых разнообразных приложений в общедоступном облаке.

С помощью OpenShift Online разработчики могут создавать облачные приложения на облачной платформе, не утруждая себя техническими аспектами подготовки, сопровождения и масштабирования по мере изменения потребностей. Беря на себя все вопросы управления и эксплуатации облачной среды, Red Hat предоставляет разработчикам возможность полностью сосредоточиться на создании кода приложений, прототипировании новых функций и воплощении прорывных идей в простой и удобной среде с развитыми возможностями самообслуживания.

OpenShift – это полиглот, поддерживающий различные языки программирования: Java, Node.js, .NET, Ruby, Python, PHP и множество других. Платформа предлагает оптимизированные техпроцессы настройки и развертывания приложений на всех поддерживаемых фреймворках, включая Spring Boot, Eclipse Vert.x, Node.js и Red Hat JBoss Middleware, что помогает разработчикам в кратчайшие сроки приступать к делу и быстро создавать программный код.

Обновленная платформа Red Hat OpenShift Online получила такие возможности как упрощенное развертывание – новые команды развертывания одним щелчком мыши и «Git push» упрощают предоставление и развертывание приложений для разработчиков и сисадминов, которым не нужен полный контроль над жизненным циклом разработки приложения. Автоматическое масштабирование – облачная гибкость за счет автоматического масштабирования приложений позволяет наращивать количество экземпляров приложения при росте нагрузки без ручного вмешательства операторов. Сборки S2I – использование фреймворка S2I (source-to-image) для сборки тиражируемых контейнерных образов позволяет разработчикам не вдаваться в детали технологии docker при создании и сопровождении одноименных образов. Кроме того, новая функция минимизирует риск ошибок и позволяет сосредоточиться на разработке приложений на любых поддерживаемых языках программирования. Интеграция с IDE-средами – новая версия платформы предлагает встроенную интеграцию с IDE-средами разработки, включая Eclipse, Red Hat JBoss Developer Studio и Titanium Studio, не вынуждая разработчиков отказываться от привычных инструментов при работе с облачной платформой OpenShift. Сервисы связующего ПО – облачные сервисы Red Hat OpenShift Application Services на платформе OpenShift предоставляют мощный функционал связующего ПО семейства Red Hat JBoss Middleware и могут применяться для сборки и интеграции приложений с другими системами, а также для оркестрации с использованием правил и процессов с последующим развертыванием в гибридных облачных средах.

Red Hat OpenShift Online доступна в двух вариантах. Starter – бесплатный сервис, предлагающий 1 ГБ памяти и 1 ГБ дискового хранилища без ограничений по использованию. Pro – платный сервис, позволяющий подключать и использовать дополнительные ресурсы по тарифу $25 в месяц за 1 ГБ памяти или дискового пространства. Pro-версия доступна в почти 200 странах мира, а также включает бесплатную поддержку Basic Support на ограниченный период времени.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), вице-президент Red Hat по продуктам и услугам OpenShift, отметил: «Для многих организаций в мире динамичность приложений и цифровая трансформация бизнеса стали не просто целью, а насущной потребностью, в немалой степени из-за быстрого изменения клиентских запросов и конкурентной ситуации. Linux-контейнеры и облачные приложения позволяют решить указанные задачи, а Red Hat OpenShift Online помогает организациям ускорить разработку и запуск таких приложений, предоставив разработчикам возможность сократить сроки запуска новых проектов и ускорить их ввод в промышленную эксплуатацию».

Ал Гиллен (Al Gillen), вице-президент IDC по группе продуктов Software Development и Open Source, сказал: «Разработка облачных приложений – это ключ к цифровой трансформации. Благодаря поддержке технологий Docker и Kubernetes, а также большого числа языков программирования, баз данных и фреймворков разработки, Red Hat OpenShift предлагает организациям многообещающие возможности создания приложений, не привязанных к решениям какого-конкретного поставщика технологий и свободно переносимые между различными инфраструктурами».