Panasonic представил защищенный гибридный ноутбук CF-XZ6

Panasonic представила защищенный гибридный бизнес-ноутбук нового поколения Toughbook CF-XZ6. Легкая полностью защищенная модель 2-в-1 с 12-дюймовым экраном поддерживает несколько бизнес-портов и может работать на аккумуляторе до 14 часов - она станет идеальным решением для корпоративных пользователей.

Toughbook CF-XZ6 был специально разработан для «белых воротничков»: топ-менеджеров любых отраслей, бизнес-консультантов, мерчендайзеров, аудиторов, госслужащих высокого уровня и профессионалов, которые нуждаются в мощном, и в то же время статусном ноутбуке для использования в офисе и поездках.

«Сегодня это одно из самых привлекательных бизнес-устройств на рынке. Его стильный супертонкий дизайн, надежность и высокую производительность обязательно оценит любой руководитель или профессионал высокого класса», - отметил Ян Кемпфер, директор по маркетингу компании Panasonic Computer Product Solutions.

Модель CF-XZ6 - четвертое гибридное устройство 2-в-1 в линейке Panasonic Toughbook. Оно весит чуть больше килограмма (1,18 кг), а сверхлегкий планшет - всего 640 гр. При этом ноутбук легко выдерживает падение с высоты до 76 см. 12-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2160x1440 пикселей и соотношением сторон 3:2 демонстрирует изображение высокой четкости и поддерживает технологию multi-touch (до 10 точек).

Новинка оснащена новейшим процессором Intel Core i5-7300U vPro 7-го поколения на базе операционной системы Windows 10 Professional и поддерживает полный набор бизнес-портов, включая LAN, HDMI, USB 3.1 (Gen 1) типа C и USB 3.0. Коммуникационные модули WLAN Intel Wireless-AC 8265 с опцией 4G LTE и Bluetooth v4.1 обеспечивают надежное соединение и мгновенную передачу данных. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти на жестком диске.

Для организации видеоконференций в режиме реального времени или сохранения фотодокументов могут использоваться передняя Full HD камера и 8-мегапиксельная задняя камера. Поддержка Windows Hello позволит быстро и безопасно разблокировать устройство без ввода пароля через технологию распознавания лиц или отпечатков пальцев.

В режиме ноутбука устройство может непрерывно работать до 14 часов благодаря встроенной в клавиатуру дополнительной батарее с возможностью «горячей замены». Планшет оснащен собственной 4-элементной батареей и может работать автономно без подзарядки в течение 6,5 часов.

В качестве аксессуаров к модели CF-XZ6 опционально поставляются: сенсорный стилус Active Pen, дополнительная 4-элементная батарея для клавиатуры, антибликовая пленка и фильтр для экрана.