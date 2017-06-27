NetApp расширяет сотрудничество с Microsoft в сфере гибридных облачных услуг

NetApp объявила о планах расширения стратегического альянса с Microsoft с целью помочь бизнесу по всему миру ускорить переход на цифровые технологии с более активным использованием возможностей гибридного облака.

Многие компании модернизируют свои дата-центры для интеграции в гибридное облако, чтобы повысить адаптивность своих систем управления данными. Выстраивая такую более гибкую архитектуру, они одновременно хотят сохранить преимущества проверенных методов работы, обеспечивающих эффективность, защиту и аналитику данных. Однако такая интеграция способна создавать новые проблемы в плане совместимости, особенно когда это касается приложений, зависящих от файловых служб.

NetApp планирует расширить существующее сотрудничество с Microsoft, включив в него сервисы по управлению данными в гибридном облаке, построенные на основе доказавшего свою эффективность ПО ONTAP и обеспечивающие видимость, аналитику, доступ и контроль, а также защиту и безопасность данных корпоративного уровня для клиентов, переходящих на Microsoft Azure.

Области сотрудничества NetApp и Microsoft включают разработку новых облачных сервисов по управлению данными на основе инновационного ПО ONTAP, которые будут предлагаться в облаке Azure; инженерное сотрудничество, позволяющее предложить архитектурные решения, ускоряющие миграцию корпоративных приложений в Azure и Azure Stack и помогающие клиентам более эффективно использовать возможности своих данных; интеграцию нового решения FabricPool компании NetApp, снижающего затраты на хранение «холодных» данных путем их автоматического перевода с локального уровня в облако с помощью Azure Blob Storage; предоставление Azure в качестве запасной локации для Cloud Control SaaS от NetApp, предлагающей услуги резервного копирования, архивирования и обеспечения соответствия законодательству для повышения эффективности Microsoft Office 365.

«Предприятия полагаются на облачные инновации Microsoft и ее обширный портфель облачных сервисов Azure для сохранения конкурентоспособности в цифровую эпоху, — отметил Энтони Лай, старший вице-президент подразделения NetApp по развитию облачного бизнеса. — Мы делаем новый шаг на пути расширения нашего стратегического альянса, открывая доступ к сервисам по управлению данными NetApp в облачных сетях Azure и обеспечивая поддержку виртуализации и развертывания частного облака.

NetApp на данный момент предлагает ряд решений для управления данными в гибридном облаке, поддерживающих Azure. NetApp ONTAP Cloud for Azure — решение, сочетающее возможности управления данными с такими функциями управления данными, как дедупликация, сжатие и резервное копирование. Работая в комбинации с NetApp OnCommand Cloud Manager, оно создает простую и удобную среду для управления хранением и облегчения контроля над данными в Azure. Гибридные облачные решения NetApp AltaVault для Azure сокращают время, расходы и уровень риска благодаря эффективному и безопасному подходу к резервному копированию облачных рабочих нагрузок. Используя клиентское резервное программное обеспечение, AltaVault дедуплицирует и быстро переносит данные в Azure Storage. NetApp Private Storage for Microsoft Azure oбеспечивает облачную архитектуру хранения, которая позволяет предприятиям строить гибкую инфраструктуру, сочетающую масштабируемость и гибкость Azure с возможностями управления и производительностью локального хранилища NetApp, находящегося на объекте совместного размещения. Участники альянса планируют предоставить обновленную информацию по совместным инициативам в области гибридного облака осенью на Microsoft Ignite.