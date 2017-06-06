Canon представил новый инсталляционный короткофокусный проектор XEED WUX500ST

Canon Europe анонсировал выпуск XEED WUX500ST — нового компактного, экономичного и универсального проектора. Это высокопроизводительная инсталляционная короткофокусная модель с цветовой яркостью 5000 лм, встроенной поддержкой HDBaseT и смещением объектива по вертикали на 75%.

Цветовая яркость 5000 лм и собственный коэффициент контрастности 2000:1, разрешение WUXGA (1920 x 1200) и поддержка Full HD делают тончайшие линии четкими на всей площади экрана. Благодаря инновационной оптической системе Canon AISYS пятого поколения с улучшенной технологией светоделения XEED WUX500ST гарантирует яркое изображение с реалистичными цветами.

Проектор XEED WUX500ST также выпускается в специальной конфигурации для медицинских работников с режимом симуляции DICOM для высококачественного отображения монохромных цифровых рентгеновских снимков, а также результатов компьютерной томографии и МРТ, с плавными градиентами оттенков серого .

Впечатляющее сочетание функций делает XEED WUX500ST решением для широкого спектра учреждений и сценариев применения: он может использоваться в вузах, музеях, галереях и офисах для обучения, симуляции и создания цифровых вывесок. Лучшее среди аналогов смещение объектива (до 75% по вертикали и до 10% по горизонтали) обеспечивает невероятно гибкие возможности установки. Еще больше упрощает установку возможность проецирования изображения с диагональю 100 дюймов с расстояния всего 1,2 м. Проектор отлично работает даже в самых сложных условиях — практически при любом его расположении относительно экрана.

Это один из самых компактных короткофокусных проекторов на рынке: XEED WUX500ST можно разместить даже в небольшом помещении. При этом модель оснащена множеством новейших функций, включая поддержку многопроекторного режима без компьютера. Так, чтобы демонстрировать составное изображение с 9 проекторов, достаточно подключить USB-носитель к одному из них и подсоединить остальные при помощи кабелей LAN. Коррекция трапецеидальных искажений по каждому углу в области слияния изображений обеспечивает еще точность и простую настройку.

Проектор XEED WUX500ST интегрируется в любую систему благодаря его богатым возможностям подключения. Встроенный вход HDBaseT обеспечивает передачу высококачественного аудио- и видеосигнала, а также точный контроль при подключении с помощью одного кабеля Cat6 к устройствам на расстоянии до 100 м. Поддержка Wi-Fi позволяет проводить презентации с помощью беспроводного подключения к ПК, а инновационное ПО для сетевого многопроекторного режима (NMPJ) — подключать к проектору до 10 устройств одновременно.

Модель XEED WUX500ST отличается высокой энергоэффективностью и низкой совокупной стоимостью владения. Технология Canon AISYS обеспечивает максимальную производительность несмотря на использование экономичного источника света, потребляющего всего 395 Вт. Лидирующая по эффективности в своем классе модель оснащена специальной кнопкой ECO, помогающей управлять энергопотреблением. Долгий срок службы лампы — 5000 ч — дополнительно снижает эксплуатационные затраты.