Создана Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем индустриального интернета

Российские организации сферы высоких технологий в области промышленной автоматизации объявили о создании некоммерческой организации Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем управления на основе индустриального интернета НППА (Ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации»), регистрация которой завершена в главном Управлении Министерства юстиции РФ по Новосибирской области. Директором ассоциации назначен Дмитрий Верховод, ранее работавший генеральным директором Технопарка Новосибирского Академгородка (Академпарка).

Учредителями ассоциации выступили компании «Модульные Системы Торнадо» (программно-технический комплекс для промышленной автоматизации), предприятие «Элтекс» (телекоммуникационное оборудование) и ГК InfoWatch (информационная безопасность предприятий). Сейчас рассматриваются заявки на вступление в Ассоциацию «НППА» от других организаций, работающих в сфере промышленной автоматизации.

Ассоциация сформирована с целью поддержки создания российского оборудования и систем в области промышленной автоматизации, в том числе в сферах ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи, а также для формирования условий по их продвижению на зарубежные рынки.

«Несмотря на объявленный в России курс на импортозамещение, многие масштабные проекты автоматизации промышленных объектов в разных регионах страны, в том числе на критически важных промышленных и энергетических объектах, реализуют иностранные компании, — отметил генеральный директор «Модульных систем Торнадо» Олег Сердюков. — Этот факт можно объяснить инертностью рынка, поддержкой этих компаний правительствами стран, резидентами которых они являются — США, Германии, Китая и других, а также усилением в мировом масштабе тенденции к горизонтальной интеграции компаний для создания комплексных решений в сегменте “умных” систем для промышленности, городской и региональной инфраструктуры и других секторов. Чтобы быть конкурентоспособными, нам необходимо объединить усилия лидеров отрасли для развития российских систем промышленной автоматизации».

По словам Олега Сердюкова, работа в рамках ассоциации также будет способствовать разработке и производству компонентов для Платформы Промышленной Автоматизации. Участие в ассоциации позволит объединить научные и производственные мощности заинтересованных компаний, будет способствовать созданию российского системного программного обеспечения (ПО) с «открытым» кодом, миграции на отечественную элементную базу и обеспечению устойчивости промышленных систем к кибервоздействию.

Важным направлением работы ассоциации станет выработка стандартов в области безопасности индустриального интернета вещей и обеспечение защиты промышленных объектов средствами российского производства, а также участие в международных отраслевых организациях и проектах.

«Сегодня мы наблюдаем неконтролируемый рост "интернета вещей", появление большого числа новых технологий на его основе, которые используют разные протоколы, архитектуру, платформы, — сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. — Только по открытым данным, ежедневно в мире насчитываются сотни тысяч незащищенных устройств интернета вещей. Сегодня никто, включая сами предприятия, толком не знает, какими уязвимостями обладают те или иные системы и оборудование, для этого нужно проводить глубокий аудит безопасности. Введение единых стандартов в области производства и эксплуатации оборудования индустриального интернета, обеспечение его защиты силами российских разработчиков даст уверенность в отказоустойчивости и безопасности промышленных объектов. Такую работу нужно вести не только в нашей стране, но и на международном уровне, это общемировая проблема».

Другой важной задачей ассоциации станет создание коллективного экспертного органа для формирования единой технической политики, разработки мер государственной поддержки производителей и стимулирования заказчиков систем для НППА. Так, среди вопросов, которые уже обсуждаются участниками — обеспечение равных условий для российских высокотехнологичных компаний по отношению к зарубежным производителям оборудования промышленной автоматизации.

«Мы говорим о том, что необходимо формировать на федеральном уровне такую политику, чтобы предоставить российским игрокам рынка систем промышленной автоматизации равные налоговые и таможенные условия в сравнении с ближайшими конкурентами, например, из Казахстана и Китая — сказал директор предприятия «Элтекс» Алексей Черников. — Пока же на своей территории мы находимся в заведомо неконкурентных условиях».

Для реализации поставленных задач в рамках Ассоциации «НППА» планируется объединить усилия отечественных лидеров в области разработки и создания систем промышленной автоматизации и их защиты. По словам главы компании «Модульные системы Торнадо» Олега Сердюкова, уже достигнуты предварительные договоренности о вступлении в ассоциацию с рядом ведущих российских промышленных компаний.