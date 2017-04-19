«Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве

Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, объявила о заключении партнерского соглашения с поставщиком аппаратных решений SRV-Legion (системный интегратор SRV-Trade). Совместное решение на базе серверов SRV-Legion и управляющего ПО Raidix внедряется на российских предприятиях в корпоративном секторе и медиаиндустрии. Отечественный программно-аппаратный комплекс на основе технологии Raidix, внесенной в реестр Минкомсвязи России, удовлетворяет требованиям стандартов производительности и отказоустойчивости, принятых в современной индустрии хранения данных, сообщили CNews в «Рэйдикс».

Расширяя партнерскую сеть в России и странах СНГ, «Рэйдикс» предлагает оптимальные условия для различных типов сотрудничества. Участники партнерской программы «Рэйдикс» используют ПО Raidix как основу для построения высокопроизводительных СХД или как ключевую составляющую в реализации комплексных ИТ-проектов. Помимо дистрибуции лицензий на программное обеспечение, компания осуществляет конфигурирование кластеров из множества узлов хранения и проводит техническое обучение специалистов партнера.

Как отмечается, среди возможностей СХД от SRV-Legion и «Рэйдикс»: безотказность каждой единицы выпускаемой техники — серверы SRV-Legion проходят 72-часовое тестирование при пиковых нагрузках, при этом каждая машина проверяется на совместимость с ОС; соответствие стандартам информационной безопасности — серверы SRV-Legion отвечают правилам применения средств связи, установленным приказом Мининформсвязи, и требованиям законодательства в области безопасности, электромагнитной совместимости, качества сигнала и т.д.; высокая скорость работы благодаря параллелизации при расчете алгоритмов RAID; полная отказоустойчивость в двухконтроллерном режиме и неснижаемая производительность даже при выходе из строя нескольких дисков массива; встраиваемость в любую инфраструктуру и поддержка интерфейсов блочного доступа SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и файлового доступа NAS (NFS, SMB, AFP, FTP); оптимизация расходов на оборудование за счет совместимости со стандартными серверными комплектующими; 3 года гарантии по территории Российской Федерации.

Кроме того, комплексное решение SRV-Legion и «Рэйдикс» характеризуется отсутствием единой точки отказа и возможностью «горячей» замены дисков, блоков питания и элементов охлаждения, а также надежностью при минимальной избыточности оборудования и возможностью подключения дополнительных полок с дисками 3,5 дюйма и др., утверждают в компании.

Среди совместных проектов SRV-Legion и «Рэйдикс» — внедрения в компании PanteraFilms, «Ред Медиа», Faberlic и др. Компании-партнеры осуществляют поставку и техническое сопровождение систем хранения, включая регулярную модернизацию и гибкое масштабирование аппаратной и программной составляющих.