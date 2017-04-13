PROMT представила весеннее обновление Translate.Ru

PROMT объявила о весеннем обновлении функциональности Translate.Ru как рассказали CNews в компании, комплексные нововведения в 2017 году затронули все разделы Translate.Ru: автоматический переводчик, словарный сервис, примеры переводов. Самые последние достижения PROMT были применены для улучшения работы модулей перевода на онлайн-сервисе и в мобильных приложениях, чтобы пользователи могли более точно перевести инструкции, личные и деловые письма, описание товаров в интернет-магазинах, научные статьи, новости. Как показывают результаты последних опросов PROMT, именно эти тексты являются наиболее востребованными.

В примерах использования на Translate.Ru произошло пополнение баз новыми данными по финансовой и банковской тематикам и были доработаны поисковые алгоритмы. Теперь поиск осуществляется по примерам с учетом морфологии для английского, испанского, французского, итальянского, русского и немецкого языков. В результат поиска попадают примеры не только с заданной формой слова, но и со всеми другими формами этого слова с учетом склонения или спряжения. В сервисе также реализована опция поиска фразовых глаголов (phrasal verbs) в английском языке, в том числе в случаях, когда они разделены другими словами в предложении или словосочетании. Благодаря подсветке в примерах легко можно вычленить расположение таких конструкций в оригинальном тексте и узнать их варианты переводы.

Для немецкого языка стал доступен поиск слова в составе сложных слов, которыми богат этот язык. Результаты поиска отображаются в словосочетаниях и примерах использования.

За последние несколько лет на Translate.Ru и в мобильных приложениях появились азиатские языки – японский, китайский, арабский. Теперь к ним присоединился еще и корейский.

«Translate.Ru – многофункциональный кроссплатформенный сервис, и люди используют его для самых разных целей. В месяц на него поступает более 50 млн. запросов от людей из 191 страны. Кому-то нужны переводы деловых текстов, кому-то помощь в выполнении домашнего задания, а кто-то учит языки, обращаясь к словарному сервису Translate.Ru/Dictionary и примерам перевода для лучшего понимания материала. Поэтому мы стараемся учесть все потребности, и развиваем наш сайт и мобильные приложения по всем направлениям», - отметил Борис Тихомиров, директор мобильных и интернет-проектов PROMT.

Бесплатный онлайн-сервис Translate.Ru и мобильные приложения для iOS и Android помогают переводить с 15 популярных европейских и азиатских языков и решать любые задачи, связанные с переводом и изучением языков. Сервис включает в себя перевод текстов и сайтов, работу со словарями (в т.ч. специализированными тематическими), предлагает различные примеры использования слов, позволяет узнать основные грамматические правила и склонение/спряжение переводимых слов, способен озвучивать перевод и многое другое. 60% аудитории проживает в России, значительная часть пользователей заходит на сайт и в приложения из Украины, Белоруссии, Казахстана, США и Германии. Простой API Translate.Ru открывает новые возможности и для бизнеса: словарный сервис интегрируется в другие проекты для мгновенного перевода пользовательского контента, сообщений и описаний на сайтах.