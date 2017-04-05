Assist добавил Apple Pay в SDK для мобильных приложений

Assist объявил о выпуске обновленной версии SDK (комплекта средств разработки), который упрощает процесс интеграции платежного функционала в мобильное приложение магазина. Теперь SDK для платформы iOS поддерживает оплату посредством Apple Pay.

Директор по разработке Assist Владимир Анисимов сказал: «Продажи через мобильные приложения растут все стремительнее и в ближайшем будущем будут демонстрировать самые высокие темпы роста. Иметь удобное и полнофункциональное мобильное приложение с интегрированной системой оплаты сейчас необходимо практически каждому магазину или сервису. Для того, чтобы нашим клиентам не пришлось «ломать голову», как отображать платежную страницу Assist в своем приложении, мы еще год назад разработали SDK, который позволяет интегрировать в приложение весь наш платежный функционал и поддерживать все доступные платежные средства. Став официальным сервис-провайдером Apple Pay, мы добавили новое платежное средство в свою мобильную платформу для разработки приложений, чтобы дать возможность всем пользователям Assist оперативно подключаться к Apple Pay».

SDK разработан для платформ iOS и Android, позволяет использовать все доступные сервисы (One Click, автоплатежи, автозаполнение форм и пр.), поддерживает оплату при помощи банковских карт, электронных денег и Apple Pay (для устройств на iOS). Планируется, что в перспективе также будет реализована поддержка других систем мобильных платежей (Samsung Pay, Android Pay, AliPay).

С 1998 года Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по Apple Pay, картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», электронным кошелькам Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI.