BQ представила новый бюджетный смартфон с мощным аккумулятором

Российский бренд электроники BQ объявил о старте продаж нового смартфона с мощной батареей BQ-5059 Strike Power. Компания оптимизировала характеристики предыдущего поколения, сохранив при этом отличную эргономику и стоимость аппарата, сообщили CNews в BQ.

Акцент в модели сделан на долгую автономную работу устройства без подзарядки, для этого выбран энергоёмкий аккумулятор мощностью 5000 мАч. Также энергопотребление можно регулировать с помощью специальных настроек на самом смартфоне, что позволяет увеличить время работы устройства до трех и более суток, рассказали в компании.

Яркий 5-дюймовый IPS-дисплей делает доступным просмотр видео в HD-разрешении, а раскрыть все мультимедийные возможности BQ-5059 Strike Power помогает 4-ядерный процессор MediaTek MT 6580 с тактовой частотой 1300 МГц. В качестве ОС выбрана топовая версия Android 7.0, гарантирующая стабильную работу и загрузку последних приложений и игр.

Основная камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — 8 МП, что оптимально подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.



BQ-5059 Strike Power

Смартфон работает в сетях GSM (850/900/1800/1900 МГц), 3G WCDMA (900/2100 MГц), GPRS, EDGE, оснащен поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, до двух SIM и модулем GPS.

Объем встроенного пространства для хранения данных — 8 ГБ. С помощью карты microSD его можно увеличить на 64 ГБ. Габариты устройства составляют 143х73х9,9 мм, вес — 177 гр.

Смартфон можно приобрести за p6490 руб. в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.