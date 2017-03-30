Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии

Ericsson объявила о переходе к более сфокусированной бизнес-стратегии, позволяющей ускорить разработку технологий, укрепить лидерство на рынке, повысить прибыльность и способствовать успешному решению тех задач, которые стоят перед клиентами компании. Как рассказали CNews в компании, общая стратегия направлена на обеспечение сервис-провайдерам возможности расширить свой бизнес на ряд новых отраслей и за счет этого добиться новых источников дохода. Ericsson будет инициировать разработку лучших решений, эффективно использующих потенциал сетей связи пятого поколения (5G), интернета вещей (IoT) и облачных технологий.

Возврат к прибыльности является основной целью, и чтобы обеспечить эффективность операций, компания намерена сосредоточиться на развитии портфеля решений, объединяющих продукты и услуги, более соответствующие потребностям клиентов. Компания также намерена упростить организационную структуру. Одновременно с этим Ericsson намерен ускорить инвестиции в R&D и сервисное обслуживание в выбранных ключевых областях.

«На протяжении некоторого времени компания ставила перед собой задачи, решение которых не дало ожидаемого результата. Пересматривая стратегию, мы внимательно выслушали пожелания клиентов из разных стран мира, а также провели глубокий анализ портфеля и показателей работы. Сегодня мы намерены сосредоточиться на возвращении к прибыльности, а также на укреплении лидерства в инновациях и создании лучших в своем классе решений в наиболее важных для нас областях. Мы намерены принять меры немедленно и действовать быстро», - отметил президент и исполнительный директор Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm).

Компания намерена предпринять ряд шагов, которые позволят сосредоточиться на портфеле ключевых решений. Прежде всего, будут увеличены объемы инвестиций в ключевые направления, касающиеся оборудования для сетей связи (Networks), чтобы обеспечить продолжения развертывания сетей 4G по всем миру и обеспечить лидерство в области 5G. В развертывании сетей (Network Rollout) приоритет будет отдан собственным решениям Ericsson. Компания нацелена на оптимизацию комплексных предложений, покрывающих все потребности клиентов. В будущем будет усилена работа над повышением прибыльности этого направления.

В Ericsson сформировано новое направление цифровых услуг (Digital Services), объединяющее виртуализованную сетевую инфраструктуру и приложения на базе облачных решений, программное обеспечение, обеспечивающее управление ресурсами и монетизацию (OSS/BSS), а также связанные с ним сервисные услуги. Цель ближайшего будущего – вернуться к прибыльности. Поскольку это направление играет стратегическую роль в цифровизации бизнеса наших клиентов, Ericsson намерен выборочно увеличивать объемы инвестиций.

Смещение стратегии в области IoT от системно-интегрированного подхода к стратегии использования платформ и решений обеспечит лучшую отдачу от глобального присутствия компании и имеющейся отраслевой экспертизы.

Измененная стратегия в области предоставления услуг по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей (Managed Services) будет построена на автоматизации, максимальном использовании глобального присутствия и возможностях, обеспечиваемых OSS, с целью обеспечить высокотехнологичность услуг и экономическую эффективность операций. Компания будет уделять особое внимание операциям и контрактам, результаты которых оказали негативное влияние на отчетность 2016 года.

Компания будет изучать стратегические возможности в области медийного бизнеса (Media) и параллельно развивать собственные медийные решения, чтобы обеспечить масштабирование бизнеса и успех на растущем рынке медиа. Медийный бизнес Ericsson в настоящий момент включает в себя две части: Managed Services и технические решения. Компания создает два раздельных подразделения - Ericsson Broadcast & Media Services и Ericsson Media Solutions.

Более 50% трафика данных в мобильных сетях в настоящее время приходится на видео, и согласно прогнозам, к 2022 году этот показатель вырастет до 75%. Ericsson уже имеет портфель конкурентоспособных решений и является лидером в области продуктов и услуг для телевидения и медийных услуг.

Поскольку компания намерена уделять больше внимания развитию программного обеспечения для виртуализации опорных сетей, а также системам OSS/BSS, мы изучаем стратегические возможности в области аппаратных решений для облачной ИТ-инфраструктуры.

Компания продолжит работать над рациональным использованием портфеля традиционных решений. В сочетании с вышеперечисленными мерами это позволит получать более устойчивые доходы в том числе – от новых направлений. «С учетом анонсированных мер и при условии стабильности рынка мы ожидаем значительного улучшения показателей уже в 2018 году. Я уверен, что Ericsson может, как минимум, удвоить операционную рентабельность Группы за 2016 год за вычетом расходов на реструктуризацию. Что еще более важно, мы сможем обеспечить рентабельность привлеченного капитала и тем самым повысить привлекательность компании в глазах акционеров», - сказал Бёрье Экхольм.

В результате изменения стратегии Группы в первом квартале будет произведена переоценка некоторых нематериальных активов, в числе которых капитализированные расходы на разработки в сегментах Media и IT & Cloud. По расчетам Ericsson, это приведет к снижению операционного дохода в первом квартале на 3-4 млрд шведских крон и никак не повлияет на движение наличных средств. В результате запланированных более быстрых темпов сокращения расходов, исходя из текущей ситуации, компания планирует, что расходы на реструктуризацию в 2017 году составят примерно 6-8 млрд шведских крон против ранее объявленных 3 млрд крон, из которых примерно 2 млрд крон придутся на первый квартал. В придачу к этому, резервные отчисления составят 7-9 млрд в 1 квартале и будут связаны с негативным развитием некоторых проектов.

Ericsson также объявила об изменениях организационной структуры, которые позволят обеспечить реализацию долгосрочной стратегии. Будет произведен ряд изменений, направленных на упрощение структуры, повышение эффективности, ускорение вывода на рынок продуктов и улучшение взаимодействия с клиентами.

Помимо этого, компания предпринимает меры для повышения уровня ответственности за результаты работы и расширения возможностей внутри организации. В настоящее время компания имеет значительные общие расходы, которые будут перенесены на направления и рынки.

Новая структура компании, а также финансовые результаты будут строиться на базе упрощенной модели, объединяющей продукты и услуги. Это делается для повышения внутренней эффективности и лучшего соответствия потребностям и требованиям клиентов.

В новую структуру компании войдут три бизнес-направления: сети (Networks), цифровые услуги (Digital Services) и услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей (Managed Services), а также два отдельных подразделения для медиа бизнеса - Ericsson Broadcast & Media Services и Ericsson Media Solutions.

Вместо 10 нынешних регионов компания выделит 5 рынков: Северная Америка; Европа и Латинская Америка; Ближний Восток и Африка; Северо-Западная Азия; Юго-Восточная Азия, Океания и Индия. Это позволит оптимально выстраивать отношения с клиентами, работающими в разных странах. Также будет сформирована новая команда руководителей высшего звена, которая приступит к исполнению своих обязанностей с 1 апреля 2017 года.