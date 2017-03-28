Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам

Компания Positive Technologies объявила о создании нового сервиса по защите от интернет-атак, совмещающего в себе anti-DDoS от сетевого до прикладного уровня и технологии противодействия взломам. Комплексное решение построено на базе реализованных в PT Application Firewall алгоритмов машинного обучения для защиты от DDoS-атак прикладного уровня и облачной инфраструктуры фильтрации DDoS компании Qrator Labs. Сервис позволяет блокировать многовекторные атаки, хранить всю конфиденциальную информацию в пределах организации и противостоять любым ботам, моделирующим поведение пользователей, рассказали CNews в Qrator Labs.

Защита основана на взаимном обмене данными и управляющими командами между продуктом Positive Technologies Application Firewall, расположенным на стороне клиента, и облаком фильтрации Qrator, которое покрывает ключевую инфраструктуру сети интернет. За счет применения перекрестных моделей выявления аномалий в действиях пользователей, PT Application Firewall Cloud DDoS Protection защищает при комбинированных атаках (DDoS прикладного, сетевого уровня и взломах) и атаках, адаптированных к эвристическим механизмам противодействия. Благодаря технологиям поведенческого анализа, реализованным в продуктах обоих вендоров, PT Application Firewall Cloud DDoS Protection отличает легитимных пользователей от роботов и обнаруживает задействованные в атаке IP-адреса.

В организациях с повышенными требованиями к конфиденциальности сервис позволяет настроить защиту от любых атак таким образом, чтобы вся важная информация не выходила за пределы периметра. PT Application Firewall представлен в виде программно-аппаратного комплекса (on-premise software), что позволяет обрабатывать на стороне заказчика пароли, финансовую, медицинскую и другую информацию ограниченного доступа при фильтрации любых сетевых атак.

«С развитием интернета вещей DDoS-атаки получили второе дыхание, — отметил Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России. — Под ударом все чаще оказывается критическая инфраструктура с жесткими требованиями к доступности и конфиденциальности данных: сайты госуслуг, больниц, предприятий, ключевых банков, онлайн-магазинов. Помимо увеличения мощности атак, мы отмечаем резкий рост комбинированных DDoS-инцидентов, а нередко DDoS является “дымовой завесой” для проникновения в сеть организации. Все эти факторы требуют комплексного решения, объединяющего передовые технологии по блокированию DDoS-атак на всех уровнях с непременной защитой веб-ресурсов от взлома».

«Мы крайне рады видеть в наших партнерах такую технологическую компанию, как Positive Technologies, и я надеюсь, что наше партнерство позволит обеим компаниям еще больше укрепить позиции в enterprise-сегменте», — заявил генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин.

В рамках PT Application Firewall Cloud DDoS Protection осуществляется круглосуточный мониторинг доступности приложений с автоматическим оповещением владельцев.

Новый сервис является расширением PT Application Firewall и, помимо блокирования DDoS-атак, обеспечивает автоматическую защиту приложений от атак, связанных с проникновением в корпоративную сеть, фродом, перехватом информации. PT Application Firewall соответствует требованиям российских регулирующих организаций и внесен в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.