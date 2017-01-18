МТС обеспечит связью государственные и муниципальные структуры Красноярского края

МТС объявил о победе в тендерах и продлении договоров на оказание услуг связи государственным и муниципальным структурам Красноярского края. Как рассказали CNews в компании, в 2017 г. оператор обеспечит мобильными и фиксированными сервисами около 2000 работников государственных органов региона. Общая сумма контрактов превысила 12 млн руб.

МТС обеспечит мобильной связью и телеком-сервисами Законодательное собрание Красноярского края и Управление делами губернатора и правительства Красноярского края. Услугами связи МТС в 2017 г. также будут пользоваться администрация города Железногорска, Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России и другие организации.

Помимо традиционных сервисов голосовой мобильной связи, международного роуминга и SMS-сообщений МТС обеспечила представителей государственных структур скоростным мобильным и фиксированным интернетом. В частности, оператор предоставил доступ к ресурсам глобальной сети и телематические услуги ряду социально-значимых учреждений региона, среди которых Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю, Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края, Центр информационных технологий Красноярского края.

«МТС вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры связи во всех районах Красноярского края, включая Заполярье, внедряет новые технологии, оптимизирует системы обслуживания корпоративных клиентов, а также предоставляет конкурентные условия сотрудничества. Мы не только продолжаем удерживать ведущие позиции на рынке корпоративных телекоммуникаций Красноярского края, но и уверенно наращиваем число клиентов. И Заксобрание, и Управление делами губернатора уже не первый год предпочитают услуги МТС предложениям других игроков. Это говорит о нашем полном соответствии повышенным требованиям к качеству телеком-сервисов, предъявляемым представителями государственных структур», – отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов.

В ходе прошедших конкурсов, в которых принимали участие крупнейшие операторы связи, оценивалось качество предоставляемых услуг, география покрытия, дополнительные возможности по оптимизации стоимости наиболее востребованных услуг и общая ценовая политика оператора. Компания МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг, высокий уровень сервиса и полный спектр инновационных продуктов, включая M2M-сервисы и услуги системной интеграции.

МТС является лидером в b2b-сегменте Красноярского края. В числе клиентов оператора ведущие предприятия и организации региона, в том числе ГМК «Норильский никель», «Полюс», «Ванкорнефть», Сбербанк России, Сибирский региональный центр МЧС России и другие компании.