Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO

С развитием и распространением цифровых технологий перед бизнесом появились не только возможности поиска новых решений прежних задач, но и новые, ранее неизвестные задачи, для которых требуются люди, способные в них разобраться. Chief Digital Officer, или сокращенно CDO, – это проводник компании по цифровым решениям и продуктам, человек, который должен увидеть и понять, как можно усовершенствовать бизнес и развивать компанию с помощью новых информационных технологий.

«Ключевая задача CDO – преобразование компании, формирование видения и детального плана действий по трансформации бизнес-процессов, продуктов и услуг в цифровой формат», – считает генеральный директор Hitachi Vantara Юрий Скачков.

CDO должен смотреть на цифровой мир в глобальном масштабе, понимать, какие технологии существуют, где они могут применяться, а самое главное, где они смогут принести пользу.

Как отмечает Стив Фёрнис (Steve Furniss), вице-президент Hitachi Vantara по стратегическим решениям в регионе EMEA, «задача CDO – ответить на вопрос: «Как я могу, используя цифровые методологии, помочь компании достичь ее целей?».

В зависимости от зрелости компании CDO может выполнять разные функции и задачи: от мотиватора и евангелиста на стадии появления первых инициатив по поводу трансформации и «диджитализации» до архитектора ИТ-систем при практическом внедрении изменений и нововведений в бизнес-процессы.

Следует отметить, что в ряде случаев CDO расшифровывается как Chief Data Officer. Chief Digital Officer выступает в роли Chief Data Officer на этапе обработки технологических данных. CDO анализирует информацию, поступающую от оборудования, собственных продуктов, использует такие технологии, как AR/VR, машинное обучение, искусственный интеллект, с целью получения полной «картины» по результатам внедрения технологических решений в работу компании, для повышения достоверности прогнозов в интересах бизнес-подразделений, для нахождения решений по улучшению и ускорению текущих бизнес-процессов.

В подразделении Hitachi Consulting работают специалисты, которые разрабатывают методологии работы с данными. Они могут извлекать из данных ИТ-систем полезную информацию, включать ее в бизнес-процессы и получать дополнительную ценность для бизнеса. «Мы общаемся с компаниями, которые нанимают таких специалистов (CDO), как бы они сами их ни называли, и пытаемся выяснить, какие задачи они решают, каких результатов добиваются, – рассказывает Стив Фёрнис. – И для себя мы решаем, как мы можем помочь им принять правильные решения». В данном контексте основная задача CDO – вычленять смысл и ценность из данных с целью развития бизнеса.

Нужен ли очередной СxO?

Современного человека не удивишь разнообразием заимствованных слов и аббревиатур, все мы слышали про CEO, CFO и т.д. Кажется, что этот ряд можно продолжать бесконечно. Зачем нужна новая должность CDO? Почему задачами цифровизации бизнеса и управления данными не может заниматься ИТ-директор?

Фото: depositphotos.com Основная задача CDO – не только заниматься цифровизацией бизнеса и внедрением новых технологии в производство, но и четко понимать, какую прибыль эти нововведения могут принести для компании

Существуют примеры, когда CIO брал на себя задачи CDO и успешно с ними справлялся, не меняя названия должности и оставаясь параллельно директором по информационным технологиям. Но это скорее примеры, когда ИТ-директор расширял круг своих задач, брал на себя новые обязанности, принимал новые правила игры, ориентированные на развитие социальных сетей, каналы продвижения продуктов и новые модели монетизации.

«Должность CDO сегодня появляется во все большем числе компаний из-за возрастания нагрузки, связанной с соблюдением нормативных требований, и в связи с появлением широких возможностей по использованию данных для улучшения обслуживания клиентов – считает Стивен Льюис (Stephen Lewis), технический директор Hitachi Vantara на развивающихся рынках региона EMEA. С этим как раз и связаны основные различия между CDO и главой ИТ-службы».

В чем же отличие CDO от CIO? По словам генерального директора Hitachi Vantara Юрия Скачкова, CIO организует техническую базу и ее полноценную работу, соотнося цели компании и ресурсы, несет ответственность за создание единой информационной системы компании и отвечает за организацию всех информационных потоков. CDO фокусируется на стратегических целях внедрения той или иной технологии.

«CIO всегда проще и спокойнее, когда все ИТ-системы работают стабильно, – утверждает независимый эксперт Владимир Щукин. – CDO же должен оценивать риски в этом консерватизме, поддерживать изменения, искать новые возможности для расширения зон влияния компании на рынке через освоение больших данных».

Иными словами, ИТ-директор управляет ИТ-инфраструктурой компании, а CDO координирует процесс трансформации компании, вызванный развитием цифровых технологий.

Идеальная ситуация для бизнеса складывается тогда, когда ИТ-директор и CDO продуктивно взаимодействуют. CIO может являться в некотором смысле правой рукой CDO. CDO – генератор идей, а CIO – их исполнитель. Нужно избегать ситуаций, когда CDO и CIO оказываются соперниками, начинают конкурировать за бюджет и инициативу, за бизнес-заказчиков и бизнес-партнеров.

В проекте плана по формированию новых подразделений, который был подготовлен Минэкономразвития, говорится о том, что к апрелю 2019 года во всех российских государственных компаниях и корпорациях появятся руководители по цифровой трансформации. Это еще раз заставляет нас обратить внимание на новую должность CDO и подчеркивает ее важность на государственном уровне.

Портрет идеального CDO

Задачи CDO связаны с управлением цифровой трансформацией. Они могут варьироваться в зависимости от зрелости компании, от текущего уровня развития бизнеса и технологий. В связи с тем, что о должности CDO стали говорить относительно недавно, пока еще не во всех компаниях есть четкие определения обязанностей и требований к данной позиции. Но все же некоторые общие черты портрета специалиста по цифровизации можно описать уже сейчас.

Давайте представим, как выглядела бы вакансия CDO, составленная в HR-подразделении некоторой компании. Требования к CDO. Какими качествами и навыками должен обладать идеальный CDO? Какие знания и опыт необходимы для этой позиции? Сочетание качеств отличного технического специалиста и аналитика рынка, менеджера. Разносторонний опыт в области интернет-маркетинга, электронной коммерции, транзакционного бизнеса. Умение работать с данными, извлекать из них пользу. Понимание бизнес-процессов компании. Умение работать постепенно, обращая внимание на мелкие детали. Опыт развития бизнеса, реализация масштабных проектов. Обязанности и задачи CDO: Анализ рынка технологий и новых цифровых решений, поиск подходящего решения для бизнеса. Формирование архитектуры работы с данными (необходимо понимать, какие данные нужны бизнесу, где и как их хранить и обрабатывать, кто будет ими пользоваться). Согласование бюджетов. Разработка портфеля цифровых продуктов, сервисов и услуг.

Естественным образом с развитием технологий у CDO будут появляться новые задачи, а некоторые обязанности будут уходить в прошлое.

«Определенный парадокс заключается в том, что технологий и программных платформ для автоматизации производственных процессов, создания новых цифровых сервисов более чем достаточно, – утверждает Владимир Щукин, – но создать из этих компонентов приносящий деньги механизм, даже повторить чужой успех и локализовать бизнес-кейс могут немногие». В этом и заключается основная задача CDO – не только заниматься цифровизацией бизнеса и внедрением новых технологии в производство, но и четко понимать, какую прибыль эти нововведения могут принести для компании.

Влияние CDO на сферы бизнеса

Крупные компании уже не первый год задумываются о цифровой трансформации. Один из реальных кейсов – покупка REAN Cloud компанией Hitachi Vantara. С каждым годом человечество «обрастает» все большим объемом информации, и все больше людей переносят свои данные в облако. «Каждый отдельный клиент будет делать это отлично от других, своим способом, – говорит Стив Фёрнис. – И у каждого будет свой путь трансформации, также, как у каждого будут свои задачи для CDO».

Роль CDO в компании крайне высока. Несмотря на то, что CDO отвечает за цифровизацию и возглавляет проект по трансформации, его зона ответственности не ограничивается одним проектом. Цифровая трансформация в любом случае затронет все подразделения организации. Владимир Щукин считает, что «с большой долей вероятности успех будет зависеть от того, насколько совет директоров компании и другие CxO будут доверять мнению CDO, поддерживать его идеи и дадут возможность проявить свои лучшие качества в поиске новых решений в ответ на новые вызовы рынка».

«Должность CDO сегодня приобретает все более важное значение, – констатирует Стивен Льюис. – Именно поэтому их включают в состав советов директоров, и они получают больше контроля над распределением бюджета компании, поскольку средства, которые для них выделяются, расходуются прежде всего на минимизацию риска и обеспечение развития бизнеса».