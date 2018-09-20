Как московские школы подготовились к новому учебному году

«Московскую электронную школу» сложно представить без современной инфраструктуры: интерактивных панелей, точек доступа к высокоскоростному Wi-Fi и ноутбуков для учителей. Они помогают преподавателям делать уроки более интересными и полезными для школьников. О том, как Москва готовилась к началу учебного года, рассказал Дмитрий Добровольский, генеральный директор Project Support.

CNews: Дмитрий, Project Support в начале этого года выиграл конкурс на оказание услуг по инсталляции оборудования и обеспечению его бесперебойной работы в рамках проекта «Московская электронная школа». Это сложная и ответственная задача. Расскажите подробнее, какими еще проектами занимается ваша компания?

Дмитрий Добровольский: Project Support – это инсталляционная и сервисная компания в сфере визуализации, информационных технологий и безопасности. Мы специализируемся на построении, комплексном сопровождении и сервисном обслуживании ИТ-инфраструктуры и аудиовизуальных комплексов, в том числе интеллектуальных систем распределенного вещания, IP-видеонаблюдения, видеоконференцсвязи, центров управления, информационных систем и сетей.

Project Support является авторизованным сервисным центром многих ведущих производителей ИТ и мультимедийного оборудования, обладает собственной тестовой лабораторией и квалифицированным персоналом для выполнения ремонта оборудования практически любой сложности.

Компанией накоплен значительный опыт в организации эксплуатации и технической поддержки пользователей в масштабных проектах, в том числе в режиме 24х7х365 – как в дистанционном режиме, так и с выездом инженеров на объекты. Все это помогло нам успешно справиться с подготовкой московских школ к новому учебному году.

CNews: Какие цели перед вами стояли?

Дмитрий Добровольский: Комплексное оснащение московских школ проходит в рамках реализации инициативы «Московская электронная школа». Основная цель проекта – создание современного образовательного пространства, открывающего для учеников, учителей и родителей новые возможности использования современных технологий для повышения качества образования. Мы, как участники проекта, полностью разделяем и принимаем данную цель и, со своей стороны, максимально ответственно подходим к выполнению поставленных задач.

Благодаря переходу на цифровые технологии все участники образовательного процесса (учителя, ученики, родители, администрация школы) получают доступ к цифровым образовательным ресурсам, а городские власти – достоверную и актуальную информацию об использовании внедряемой техники и программных решений в образовательном процессе.

CNews: Как проходило оснащение московских школ? Что входило в вашу работу?

Дмитрий Добровольский: За время летних школьных каникул к началу 2018-2019 учебного года мы совместно с партнерами оснастили 521 здание школ города Москвы интерактивными панелями, ноутбуками для рабочих мест учителей, беспроводными точками доступа, а также высокопроизводительной, надежной и безопасной серверной и сетевой инфраструктурой, обеспечивающей непрерывный и защищенный доступ к общегородской образовательной среде. Всего за три месяца было установлено 7 956 интерактивных панелей, 18 584 точки доступа, 16 323 ноутбука, а также сотни единиц сетевого и инфраструктурного оборудования – это больше, чем было сделано за весь прошедший год. Перед нами также стоит задача в подготовке более 20 тысяч пользователей, преимущественно учителей, к эффективному использованию установленного оборудования. К началу нового учебного года мы совместно с нашим партнером подготовили 150 ИТ-тьюторов, которые с августа начали подготовку и консультацию учителей во всех школах, где мы проводили работы.

CNews: МЭШ ассоциируется с инновациями в образовании. А какие инновационные технологии использовали вы?

Дмитрий Добровольский: Реализация проекта в такие сжатые сроки без инноваций была бы невозможной. Например, для автоматической настройки сетевого оборудования и беспроводных точек доступа WiFi, а также регистрации устройств в системе мониторинга и инициализации интерактивных панелей на объектах инженерами активно использовались чат-боты, избавившие специалистов от большого объема рутинной работы.

На всех этапах проведения работ применяются онлайн системы контроля, которые позволяют нам четко контролировать сроки и качество проводимых работ непосредственно инженерами, а также предоставлять доступ заказчику к оперативной и достоверной информации о ходе реализации проекта.

Многие московские школы ранее оснащались различным мультимедийными системами и ИТ-оборудованием (проекторы, ноутбуки, интерактивные доски и т.п.), во многом соответствующим текущим требованиям и пригодным для дальнейшего использования в учебном процессе. В целях рационального использования бюджетных средств, команда Project Support обеспечила бесшовную интеграцию имеющегося оборудования в современную информационную среду.

А для своевременной диагностики, оперативного устранения возможных проблем и поддержки пользователей были развернуты комплексные системы управления, мониторинга и технической поддержки, позволяющие видеть работу всей школьной инфраструктуры как на ладони с детализацией до каждого устройства в классе, а также централизованно управлять применением настроек, удаленно производить конфигурирование устройств и систем. Средства мониторинга позволяют выявить большинство потенциальных проблем еще до их проявления, а также значительно минимизируют время реакции на возможные сбои и обеспечивает непрерывность работы систем, критичную для образовательного процесса.