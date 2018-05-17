Как развернуть ИТ-инфраструктуру за несколько минут

Два года назад в мире ИТ появилась первая платформа для построения компонуемой инфраструктуры – HPE Synergy. В ней в едином шасси собраны серверы высокой плотности, внутренние системы хранения данных, сетевые модули, а также блоки питания, охлаждения и средства управления всей инфраструктурой.

Компания КОМПЛИТ первой на Северо-Западе развернула HPE Synergy для моделирования различных ИТ-задач, и интересующиеся специалисты могут протестировать платформу в демоцентре системного интегратора.

Платформа HPE Synergy представляет собой реализацию компонуемой инфраструктуры и подходит бизнесу, которому надо часто и оперативно менять назначение ресурсов под новые задачи. Сетевые, вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных находятся в одном корпусе. Для их распределения используется программная логика и набор сценариев. Назначить профиль для распределения ресурсов под задачу можно буквально одной строкой кода. В итоге на создание инфраструктуры для любого приложения уходит всего несколько минут.

Быструю смену характера нагрузок обеспечивают три ключевых элемента HPE Synergy. Первый – гибкие пулы ресурсов, в качестве которых выступают вычислительные мощности, системы хранения данных и сетевые устройства. Второй – программная логика для управления пулами ресурсов. И третий – универсальный API, программный интерфейс для использования в сценариях развертывания инфраструктуры, в зависимости от потребностей приложения.

«Чтобы оценить скорость работы системы при развертывании инфраструктуры для приложений, – комментирует Кирилл Ордынец, ведущий инженер отдела серверов и систем хранения КОМПЛИТ, – мы устанавливали и запускали гипервизоры с дальнейшей сменой профиля работы серверов на Linux-машины. В системах HPE Blade System c-Class для этого требуются внешние решения – для быстрой установки образов ОС, их хранения и настройки. В HPE Synergy все это делают модули, которые работают непосредственно в шасси».

Инфраструктура на базе BladeSystem и на базе Synergy

В платформе Synergy в сравнении с BladeSystem c7000 на 55% больше объем модулей, в 2,5 раза эффективнее охлаждение и на 25% больше питания на узел. Пропускная способность матрицы коммутации – 16 Тбит/с.

Разработчик программного обеспечения LayerX Group использует HPE Synergy для поддержки пакета программ автоматизации общедоступного облака vGRID. Киностудии DreamWorks Animation эта платформа помогла создать динамичную инфраструктуру, чтобы художники использовали все возможности ИТ в творчестве. А институт биотехнологий HudsonAlpha с помощью Synergy обрабатывает огромное количество данных при исследованиях генома человека.

«Платформа HPE Synergy хорошо показала себя как универсальная платформа для корпоративных ЦОД, – комментирует Александр Светлаков, руководитель направления Synergy российского офиса Hewlett Packard Enterprise, – фактически, это блейд-системы следующего поколения с новым уровнем масштабируемости: от управления на уровне блейд-шасси мы перешли на уровень дата-центров».

Понять, подходит ли платформа Synergy для решения задач вашего бизнеса, можно в демоцентре КОМПЛИТ. Система здесь представлена на базе трех фреймов HPE Synergy 12000 в отказоустойчивой конфигурации. Модули управления – Synergy Composer, Image Streamer.

Параметры вычислительных модулей HPE Synergy 480 Gen9: процессор E5-2640v4;

объем оперативной памяти 96 Гбайт;

два диска SSD объемом 400 Гбайт;

двухпортовый конвергентный сетевой контроллер с пропускной способностью на один порт 20 Гбит/с;

RAID-контроллер с возможностью подключения внешних накопителей информации, установленных в DAS D3940.

Коммутация организована на базе конвергентных модулей Virtual Connect SE 40GbF8, подключающих вычислительные модули на скорости до 20 Гбит/с. Подключение к внешним сетям возможно на скорости до 40 Гбит/с. Два таких модуля в отказоустойчивой конфигурации обеспечивают коммутацию трех фреймов HPESynergy 12000 по схеме Master/Satellite. В одном из фреймов установлен модуль хранения прямого подключения D3940 на 40 дисков, оснащенный дисками SSD и HDD.

Оцените возможности платформы для компонуемой инфраструктуры лично в демоцентре КОМПЛИТ.