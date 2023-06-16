Глобальный рынок решений для видеоконференцсвязи растет на 12–13% в год, существенно быстрее, чем ИТ-рынок в целом, но в ближайшие годы резкого ускорения или смены лидеров не предвидится. В России в сегменте ВКС, как и во всех других, с прошлого года идет процесс импортозамещения. Заказчики, особенно связанный с государством, меняют иностранные решения на отечественные или на решения из дружественных стран, поэтому можно ожидать быстрого роста рынка и смены лидеров.

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