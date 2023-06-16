Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го

Глобальный рынок решений для видеоконференцсвязи растет на 12–13% в год, существенно быстрее, чем ИТ-рынок в целом, но в ближайшие годы резкого ускорения или смены лидеров не предвидится. В России в сегменте ВКС, как и во всех других, с прошлого года идет процесс импортозамещения, поэтому темпы роста отечественного рынка в ближайшие годы будут гораздо выше.

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Крупнейшие поставщики ВКС-решений в России

№2022 №2021 Название организации Выручка в 2022 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс. Рост 2022/2021, %
1 6 IVA Technologies 1 518 408 578 490 162,5%
2 3 TrueConf 1 190 400 795 514 49,6%
3 5 Сател 890 947 643 392 38,5%
4 2 Webinar Group 835 369 633 688 10,4%
5 9 Vinteo 726 809 397 704 82,8%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Отечественное ПО и китайское «железо»: российские игроки рынка ВКС стремительно растут

Данные рейтинга крупнейших игроков рынка ВКС неоднозначны. С одной стороны, суммарная выручка 20 крупнейших его участников выросла всего на 2,6%, с другой — выручка 20 первых компаний, предоставивших данные и за 2022 г. и за 2021 г. увеличилась почти на 40%. Оценка темпов роста рынка ВКС, по оценке респондентов CNews, ближе к последней цифре. Драйвером роста стали процессы импортозамещения, по некоторым оценкам отечественные программные продукты заняли половину соответствующего сегмента рынка. Ну а поставки европейского и американского оборудования для ВКС заместил Китай.

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Станислав Иодковский
IVA Technologies

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

Спрос на российские ВКС растет. Однако заказчики говорят, что разработчики не могут предложить полноценную альтернативу Microsoft Teams. Необходимо развивать экосистему отечественных ВКС, и тогда в течение 3-5 лет российские производители смогут не просто полностью заменить иностранные продукты, но и создать системы, конкурентоспособные на мировом рынке, уверен Станислав Иодковский, гендиректор IVA Technologies.

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ВКС в огромной стране оптимизирует ресурсы

Множество организаций активно внедряют ИТ-решения в повседневные практики, чтобы экономить ресурсы, оптимально использовать рабочее время и добиваться высоких результатов в короткие сроки. Использование систем видеоконференцсвязи (ВКС) бизнесом, государственными учреждениями и даже учебными заведениями — уже не просто часть технологического прогресса, а удобный и привычный способ общения. ВКС решает сразу несколько задач: от сокращения затрат на командировки до совершенствования тайм-менеджмента сотрудников. Как это выглядит на практике?

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Отечественная ВКС-платформа обзавелась новыми функциями

Vinteo – российский производитель решений видеоконференцсвязи (ВКС). Компания вышла на рынок в 2013 году с собственной разработкой на базе технологии микширования видеопотоков – программным сервером видеоконференций. Это профессиональный продукт для построения сложной и дорогой ВКС-архитектуры на H.323/SIP-устройствах.

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