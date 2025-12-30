До 2028 г. все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны перейти на отечественные решения. Многие ведомства либо уже запустили процесс цифровой трансформации, либо находятся на этапе создания подробной дорожной карты. Учитывая возможное появление на горизонте новых масштабных проектов, ИТ-компании продолжат наращивать выручку. Заработок топ-20 поставщиков ИТ-решений в госсектор по итогам 2024 г. составила ₽ 199 млрд, свидетельствуют результаты нового рейтинга CNews Analytics. Лидером исследования стала компания «Ростелеком». В минувшем году проекты по цифровизации госучреждений принесли ей ₽ 122 млрд. На второй позиции с заметным отставанием расположился системный интегратор — Softline. На третьей строке — ICL. Компания заработала на проектах по цифровизации госучреждений ₽ 14,6 млрд. Четвертое место закрепилось за «Лигой цифровой экономики». В прошлом году она получила ₽ 11,8 млрд. Замыкает пятерку лидеров разработчик «Программный продукт». Проекты в госсекторе принесли ему почти ₽ 12 млрд в 2024 г.