Цифровизация госсектора 2025
Цифровая трансформация государственных ведомств в России продолжается. Основным локомотивом этих изменений остается импортозамещение. Процесс миграции с западных решений на российские представляет собой сложную техническую «переделку», которая включает в себя длительные этапы параллельной эксплуатации старых и новых систем, адаптацию под изменяющиеся регуляторные требования и развитие ИТ-инфраструктуры заказчика.
Согласно обновленным срокам, субъектам КИИ, в том числе госорганам, необходимо импортозаместить ИТ-ландшафт до 1 января 2028 г. Однако миграция на российские решения происходит не только в целях выполнения предписания регуляторов. Госсектор при цифровой трансформации ставит во главу угла бизнес-процессы оказания государственных услуг, а весь ИТ-ландшафт рассматривается как базис для автоматизации этих процессов.
30.12.2025
Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства
Государство задает тон цифровизации всей страны. Оно не только определяет основные направления, формирует правовую базу, но и на собственном примере демонстрирует, как с помощью технологий можно решать самые разные задачи. Траекторию дальнейшей трансформации государства определяет нацпроект «Экономика данных», в рамках которого планируется инвестировать в цифровизацию и интеллектуализацию госуправления, создание цифровых платформ и, конечно, в информационную безопасность.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора
|
№2024
|
№2022
|
Название компании
|
Выручка от поставок ИТ в госсектор в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от поставок ИТ в госсектор в 2023 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2024/2023, %
|
1
|
1
|
Ростелеком
|
122 091
|
116 023
|
5,23%
|
2
|
4
|
Softline
|
16 907
|
13 209
|
28,00%
|
3
|
—
|
ICL
|
14 590
|
11 843
|
23,20%
|
4
|
2
|
Лига Цифровой Экономики
|
11 815
|
10 204
|
15,79%
|
5
|
8
|
Программный Продукт
|
7 411
|
6 114
|
21,21%
Топ-20 поставщиков ИТ в госсектор за год заработали ₽ 199 млрд
До 2028 г. все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны перейти на отечественные решения. Многие ведомства либо уже запустили процесс цифровой трансформации, либо находятся на этапе создания подробной дорожной карты. Учитывая возможное появление на горизонте новых масштабных проектов, ИТ-компании продолжат наращивать выручку. Заработок топ-20 поставщиков ИТ-решений в госсектор по итогам 2024 г. составила ₽ 199 млрд, свидетельствуют результаты нового рейтинга CNews Analytics. Лидером исследования стала компания «Ростелеком». В минувшем году проекты по цифровизации госучреждений принесли ей ₽ 122 млрд. На второй позиции с заметным отставанием расположился системный интегратор — Softline. На третьей строке — ICL. Компания заработала на проектах по цифровизации госучреждений ₽ 14,6 млрд. Четвертое место закрепилось за «Лигой цифровой экономики». В прошлом году она получила ₽ 11,8 млрд. Замыкает пятерку лидеров разработчик «Программный продукт». Проекты в госсекторе принесли ему почти ₽ 12 млрд в 2024 г.Читать полностью
Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет
Федеральная таможенная служба России в 2024 году попала в десятку российских ведомств по объемам расходов на цифровую трансформацию и продолжит наращивать их в 2026-м. Импортозамещение программного и аппаратного обеспечения, внедрение инспекционно-досмотровых комплексов с ИИ на границе — на каком этапе сейчас все эти ИТ-инициативы в ведомстве, и какие сложности возникают? Об этом и не только в интервью CNews рассказал Владимир Ивин, заместитель руководителя ФТС России.Читать полностью
Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews FORUM: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
Уже много лет в авангарде цифровизации госуправления в России находится финансовый блок под руководством Министерства финансов. Широчайший охват и инновационность систем, которые создаются в этом направлении, позволяют говорить о них как о лидирующих решениях в мировом масштабе. Наша страна может, безусловно, гордиться уровнем цифровизации ФНС, Казначейства и процессов бюджетирования. О новых задачах, применении искусственного интеллекта при формировании федерального бюджета, платежах из госказны в цифровых рублях на CNews FORUM рассказала первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.Читать полностью
Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов
Правительство Тюменской области более 5 лет использует Directum RX. Цифровая платформа охватывает более 800 организаций и 24 тыс. пользователей в едином информационном поле и оптимизирует работу с документами, поручениями, кадровый документооборот. Новый этап цифровой трансформации связан с внедрением интеллектуальных сервисов, в том числе генеративного ИИ. Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказывает, как ИИ меняет повседневную работу органов власти, какие управленческие задачи решаются уже сейчас и что регион планирует сделать к 2026 году.Читать полностью
С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России
Naumen, как российский вендор ПО и облачных услуг, активно участвует в цифровизации государственного сектора и бизнеса, предлагая решения для управление ИТ-процессами и инфраструктурой, улучшения клиентского опыта (CX) и автоматизации процессов. Продукты, включая Naumen Service Desk, Naumen Contact Center, Naumen Erudite, Naumen Network Manager и Naumen ITAM, зарегистрированы в реестре отечественного ПО. Подробнее рассказывает Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов компании Naumen.Читать полностью