Российский рынок коммерческих ЦОД оказался устойчивым к санкциям — темпы запуска новых стойко-мест в 2022 г. оказались даже чуть выше, чем в предыдущие годы. В общей сложности за прошлый год было введено в эксплуатацию 6 тыс. новых стоек, при этом точность в соблюдении сроков запусков оказалась заметно выше, чем ранее. На этом фоне на 2023–2024 г. был задекларирован запуск сразу 32 тыс. новых стойко-мест, однако этим планам вряд ли суждено сбыться в полном объеме.