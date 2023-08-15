Центры обработки данных 2023
Прошедший 2022 г. стал годом структурной перестройки российского рынка коммерческих дата-центров. Многие прежние вендоры объявили об уходе из России, но их место быстро заняли альтернативные поставщики из РФ, Китая и других стран Азии. Выручка провайдеров ЦОД выросла почти на треть, частично рост объясняется миграцией из западных облаков, частично — повышением цен на услуги дата-центров. Выросли и темпы роста ввода в строй новых стойко-мест, за прошлый год было введено в эксплуатацию 6 тыс. новых стоек, повысилась их «энерговооруженость». Новые ЦОД планируют с учетом возможности устанавливать высоконагруженные стойки, потребление которых в отдельных случаях может превышать 20 кВт.
15.08.2023
Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования
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Прошедший 2022 г. стал годом структурной перестройки российского рынка коммерческих дата-центров. В первую очередь, это касается изменение пула поставщиков инженерных решений для ЦОД — ведущие глобальные вендоры объявили об уходе из России, но их место быстро заняли альтернативные поставщики из РФ, Китая и других стран Азии. Однако опыт внедрения этих решений не всегда позитивный. Заказчикам приходится тратить много усилий на изучение и тестирование продуктов, чтобы путем проб и ошибок сформировать новый пул надежных вендоров.
Прошедший 2022 г. стал годом структурной перестройки российского рынка коммерческих дата-центров. В первую очередь, это касается изменение пула поставщиков инженерных решений для ЦОД — ведущие глобальные вендоры объявили об уходе из России, но их место быстро заняли альтернативные поставщики из РФ, Китая и других стран Азии. Однако опыт внедрения этих решений не всегда позитивный. Заказчикам приходится тратить много усилий на изучение и тестирование продуктов, чтобы путем проб и ошибок сформировать новый пул надежных вендоров.
CNews Analytics: крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Количество стойко-мест на 31.12.2022
|Количество стойко-мест на 31.12.2021
|Стойки, запущенные в 2022 г.
|Планы по запускам в 2023 г.
|1
|1
|Ростелеком
|15 461
|14 109
|1 352
|6 909
|2
|2
|DataPro
|6 131
|4 460
|1 671
|422
|3
|3
|IXcellerate
|5 443
|4 044
|1 399
|836
|4
|4
|Selectel
|3 500
|3 500
|0
|112
|5
|5
|МТС
|2 883
|2 883
|0
|1 637
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Доходы дата-центров выросли почти на треть
Читать полностью Прошедший год оказался успешным для провайдеров услуг ЦОД, несмотря на уход клиентов с иностранным участием и сложности, которые возникли в проектах по модернизации и строительству новых площадок. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.
Прошедший год оказался успешным для провайдеров услуг ЦОД, несмотря на уход клиентов с иностранным участием и сложности, которые возникли в проектах по модернизации и строительству новых площадок. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.
Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года
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Российский рынок коммерческих ЦОД оказался устойчивым к санкциям — темпы запуска новых стойко-мест в 2022 г. оказались даже чуть выше, чем в предыдущие годы. В общей сложности за прошлый год было введено в эксплуатацию 6 тыс. новых стоек, при этом точность в соблюдении сроков запусков оказалась заметно выше, чем ранее. На этом фоне на 2023–2024 г. был задекларирован запуск сразу 32 тыс. новых стойко-мест, однако этим планам вряд ли суждено сбыться в полном объеме.
Российский рынок коммерческих ЦОД оказался устойчивым к санкциям — темпы запуска новых стойко-мест в 2022 г. оказались даже чуть выше, чем в предыдущие годы. В общей сложности за прошлый год было введено в эксплуатацию 6 тыс. новых стоек, при этом точность в соблюдении сроков запусков оказалась заметно выше, чем ранее. На этом фоне на 2023–2024 г. был задекларирован запуск сразу 32 тыс. новых стойко-мест, однако этим планам вряд ли суждено сбыться в полном объеме.
Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Выручка от услуг ЦОД в 2022 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка от услуг ЦОД в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка 2022/2021, %
|1
|1
|Ростелеком
|38 866 045
|31 811 254
|22,2%
|2
|2
|Selectel
|9 767 171
|5 817 580
|67,9%
|3
|3
|Крок
|5 940 639
|5 036 934
|17,9%
|4
|4
|IXcellerate
|4 889 968
|2 930 216
|66,9%
|5
|5
|DataPro
|3 054 308
|2 086 231
|46,4%
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Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки
Читать полностью Российский рынок коммерческих дата-центров растет в два раза быстрее в показателях подведенной мощности, чем по числу доступных стойко-мест. По данным CNews, в 2022 г. объем электроэнергии, подведенной к площадкам крупнейших ЦОД-операторов, увеличился на 22%. Причина заключается в росте требований к энергообеспеченности стоек со стороны заказчиков. В результате новые ЦОД планируют с учетом возможности устанавливать высоконагруженные стойки, потребление которых в отдельных случаях может превышать 20 кВт.
Российский рынок коммерческих дата-центров растет в два раза быстрее в показателях подведенной мощности, чем по числу доступных стойко-мест. По данным CNews, в 2022 г. объем электроэнергии, подведенной к площадкам крупнейших ЦОД-операторов, увеличился на 22%. Причина заключается в росте требований к энергообеспеченности стоек со стороны заказчиков. В результате новые ЦОД планируют с учетом возможности устанавливать высоконагруженные стойки, потребление которых в отдельных случаях может превышать 20 кВт.
Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям
Читать полностью Прошедший 2022 г. оказался волатильным и непредсказуемым для ЦОД-отрасли. Санкции привели к тому, что с российского рынка ушли ведущие поставщики оборудования для дата-центров. Одновременно отечественные ЦОД-провайдеры потеряли заказчиков из числа международных компаний, которые ранее составляли до 40% от общей клиентской базы. Генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов рассказал CNews, каким образом дата-центрам удалось импортозаместить и клиентов, и оборудование, а также объяснил, зачем для этого потребовалось создать новый отдел инженерной экспертизы.
Прошедший 2022 г. оказался волатильным и непредсказуемым для ЦОД-отрасли. Санкции привели к тому, что с российского рынка ушли ведущие поставщики оборудования для дата-центров. Одновременно отечественные ЦОД-провайдеры потеряли заказчиков из числа международных компаний, которые ранее составляли до 40% от общей клиентской базы. Генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов рассказал CNews, каким образом дата-центрам удалось импортозаместить и клиентов, и оборудование, а также объяснил, зачем для этого потребовалось создать новый отдел инженерной экспертизы.
Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его
Читать полностью Несмотря на взрывной рост популярности облаков, крупным заказчикам по-прежнему выгоднее развивать собственный парк оборудования и размещать его на мощностях ЦОД-провайдеров по модели colocation. Технический директор Ozon Антон Степаненко рассказал CNews, почему выгоднее покупать оборудование, чем готовый облачный сервис, и как правильно выбрать партнерский ЦОД, а также объяснил, почему высоконагруженные стойки и завышенные требования к ЦОД это хорошо.
Несмотря на взрывной рост популярности облаков, крупным заказчикам по-прежнему выгоднее развивать собственный парк оборудования и размещать его на мощностях ЦОД-провайдеров по модели colocation. Технический директор Ozon Антон Степаненко рассказал CNews, почему выгоднее покупать оборудование, чем готовый облачный сервис, и как правильно выбрать партнерский ЦОД, а также объяснил, почему высоконагруженные стойки и завышенные требования к ЦОД это хорошо.
Андрей Штонда, C3 Solutions: Построить полностью моновендорный ЦОД сегодня практически невозможно
Читать полностью В российских ЦОД-проектах 2022-2023 гг. значительно выросла доля оборудования российских брендов. Тем не менее, ожидать появления на 100% отечественных решений не стоит – во всех сложных инженерных системах так или иначе задействованы иностранные компоненты. Более важным фактором при поиске альтернативных поставщиков систем ЦОД будет наличие качественной вендорской поддержки, уверен руководитель департамента развития продуктовых направлений C3 Solutions Андрей Штонда.
В российских ЦОД-проектах 2022-2023 гг. значительно выросла доля оборудования российских брендов. Тем не менее, ожидать появления на 100% отечественных решений не стоит – во всех сложных инженерных системах так или иначе задействованы иностранные компоненты. Более важным фактором при поиске альтернативных поставщиков систем ЦОД будет наличие качественной вендорской поддержки, уверен руководитель департамента развития продуктовых направлений C3 Solutions Андрей Штонда.
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