Видеосвязь продолжает укреплять позиции в качестве важного средства частного и делового общения, чему способствует непрекращающаяся пандемия. Но сегодня многим уже недостаточно просто видеть и слышать собеседника, вместо этого хочется максимально приблизить виртуальное общение к реальному аналогу. Отвечая на подобные запросы рынка, производители спешат предложить решения в этой области, и здесь помогают такие технологии, как искусственный интеллект и виртуальная реальность. Вот пять важнейших тенденций в области ВКС на ближайшие годы.

1. «Обогащенный» функционал

После стремительного и где-то даже панического перехода к удаленному режиму работы, который пережила подавляющая часть компаний и организаций в начале пандемии, к 2021 г. процесс принял более упорядоченный характер. Бизнес принял как новую реальность тот факт, что дистанционные сотрудники — это надолго (возможно, навсегда), а значит, надо извлекать максимум пользы из сложившихся обстоятельств. В результате много усилий и денег было вложено в построение и развитие эффективных систем удаленных коммуникаций, где ВКС играют решающую роль. В прошлом году вырос спрос на домашние системы видеосвязи, а также на облачные сервисы для группового общения. Тем не менее, как показывает практика, подавляющее большинство сотрудников не хочет полностью переходить на «удаленку», предпочитая гибридный режим работы. Поэтому спрос на комнаты для переговоров и даже крупные конференц-залы остается высоким, но именно сегмент домашних офисов, как ожидается, будет расти быстрее остальных и в этом году.

Поскольку работники больше времени стали проводить дома, для ВКС уже недостаточно обеспечения просто качественного видео и звука без задержек (это уже воспринимается как услуга по умолчанию). Вместо этого разработчики систем пошли по пути наращивания и развития функциональных возможностей своих продуктов. Появились такие функции, как транскрипция голосового общения (причем наиболее продвинутые решения умеют выделять отдельных докладчиков, выделяя реплики различными цветами), фильтры для работы с видео, различные «естественные» режимы отображения участников совещания (например, режим Together Mode в Microsoft Teams или Immersive View в Zoom) и т.д.

Zoom Immersive View — режим, позволяющий «собрать» участников конфенренции с разных континентов в одной виртуальной комнате, облегчив себе восприятие происходящего

Разработки в данном направлении велись и до 2020 г., но именно пандемия подтолкнула компании к их повсеместному использованию, чтобы сделать общение в группах более насыщенным и эффективным. В нынешнем году основные технологические достижения, скорее всего, будут связаны с успехами в обработке живого видео — в этом направлении работают все ведущие мировые компании, предлагающие решения для видеосвязи.

2. Многомерная интеграция

Еще одним важным следствием тотального перехода на удаленный режим работы стало то, что видео теперь встраивается в повседневные рабочие процессы большинства компаний. Если раньше сотрудники пользовались видеосвязью лишь время от времени, то теперь нередко прибегают к ней по несколько раз в день. Поэтому неудивительно, что системы ВКС все чаще интегрируются с другими инструментами, обеспечивающими совместную работу над широким кругом задачами — обсуждение презентаций, работа с файлами и документами, построение производственных моделей, взаимодействие с клиентами и партнерами — все это нередко требует общения по видео. В 2022 г. ВКС все чаще будет интегрироваться с CRM, облачными хранилищами и системами аналитики.

Есть и еще один аспект, связанный с интеграцией, правда другого рода. Ввиду обилия различных средств для общения сегодня нередко возникает ситуация, когда различные участники переговоров используют разные платформы ВКС — MS Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Mets, что создает известные неудобства. Поэтому сейчас остро стоит вопрос кроссплатформенной интеграции, решение которого позволит организовать бесшовное общение вне зависимости от того, какого поставщика услуг предпочитают участники встречи. Обеспечение совместимости и интеграции различных платформ ВКС (в первую очередь облачных) — одна из актуальных задач на текущий год.

3. Искусственный интеллект и новые возможности

Без технологий искусственного интеллекта сегодня не обходится, пожалуй, ни одна область ИТ, видеосвязь не исключение. Здесь ИИ только начинает проявлять свои возможности, но очевидно, что те возможности, которые он открывает, будут очень востребованы на рынке, поэтому поставщики решений будут активно развивать данное направление в текущем году и далее. Какие возможности добавляет ИИ к видеосвязи уже сегодня? Например, «умные» алгоритмы позволяют существенно улучшить качество работы со звуком — ИИ позволяет автоматически обнаруживать и уменьшать шум и посторонние звуки в ходе разговора, делая речь выступающего максимально четкой и разборчивой. В контексте видео система может работать как интерактивный «режиссер», автоматически выделять лицо докладчика и акцентировать внимание на определенных фрагментах выступления.

Скажем, после слов «обратите внимание на диаграмму», будет показана интерактивная доска с иллюстрацией, а какой-то эмоционально-окрашенный момент, лицо докладчика будет выведено крупным планом (или, наоборот, издалека — чтобы показать жестикуляцию). Спросом пользуются функции автоматического размытия фона, если, скажем, на заднем плане кипит офисная жизнь или виден домашний беспорядок. Также ИИ выступает в роли виртуального помощника, который помогает планировать и организовывать переговоры, управлять расписаниями, вести заметки в ходе совещаний или осуществлять перевод на различные языки.

В последнем случае очень перспективным направлением является распознавание жестового языка, в котором ИИ играет ключевую роль. Причем речь не только о решениях для людей с нарушениями слуха или речи. Системы ВКС уже учатся «понимать» и обычную жестикуляцию: поднятая рука определяется как желание задать вопрос; мотание головой — как отрицание, а большой палец вверх или знак «OK» — означает одобрение. Сейчас ведутся активные работы над системами для распознавания эмоций, которые должны помочь определять эмоциональную вовлеченность участников переговоров и оценивать эффективность виртуального собрания.

4. Виртуальные комнаты, аватары, дополненная реальность

Поскольку видеосвязь все более плотно входит в рабочие процессы и повседневную жизнь, разработчики стремятся максимально приблизить виртуальные коммуникации к реальному общению, добиваясь эффекта присутствия, насколько это возможно. В этом направлении работают не только технические эксперты, к созданию реалистичных сред общения активно привлекают специалистов из самых разных областей — физиологии, психологии, социальных наук и т.д. разрабатываются различные технологии, обеспечивающие реалистичное изображение, звук, цветопередачу. Большие надежды возлагаются здесь на системы виртуальной и дополненной реальности. Разработки на базе AR/VR для живого дистанционного общения уже появляются на рынке и, хотя все они еще далеко не совершенны, индустрия ВКС активно развивается в этом направлении — разработки предлагают как лидеры ИТ-отрасли, так и стартапы. Но тут возникает одна проблема прикладного свойства — как общаться, когда на глазах у участников переговоров шлемы виртуальной реальности, обычная камера здесь не поможет.

Виртуальные встречи на площадке MicrosoftMesh — такой, возможно, будет ВКС уже в ближайшие годы

Разработчики предлагают выход в виде виртуальных пространств, где каждый человек может быть представлен в виде аватара — фотореалистичного или полностью синтезированного. Такие «цифровые двойники» уже доступны на рынке в виде тестовых проектов (например, Microsoft Mesh). И хотя здесь еще много чего предстоит сделать, сейчас такая технология выглядит перспективной, особенно учитывая, что крупнейшие мировые компании, такие как Meta, Baidu, Microsoft, Nvidia и другие развивают собственные метавселенные.

5. Главное — безопасность

Учитывая распространенность систем удаленного общения и то, что подавляющая часть сеансов связи сегодня происходит по каналам общего доступа и посредством публичных облачных платформ, вопрос кибербезопасности выходит на первое место. Риск утечки бизнес-информации, персональных данных, потери от хакерских атак на корпоративную инфраструктуру — все это сегодня больше всего беспокоит компании во всем мире. Действия злоумышленников становятся все более изощренными, но и разработчики не сидят на месте — в разработку решений для обеспечения безопасности инвестируется все больше средств, создаются отраслевые альянсы, в рамках которых компании обмениваются опытом и совместно разрабатывают средства противодействия киберугрозам. В целом, все без исключения разработчики и производители систем ВКС уделяют безопасности своих решений первоочередное значение, и все говорит о том, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.