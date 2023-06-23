Искусственный интеллект 2023
Решения в области искусственного интеллекта остаются в центре внимания не только ИТ-рынка, но и многих других отраслей, в которых надеются, что внедрение ИИ даст импульс их развитию в нынешних непростых условиях. Дополнительным свидетельством этому может быть то, что в 2022 г. корпорации впервые создали больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения. В России решения в сфере искусственного интеллекта также быстро прогрессируют и во многих сегментах не уступают иностранным. Курс на импортозамещение и поддержка государства позволят доработать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает заказчикам.
22.06.2023
Искусственный интеллект изменит мировую экономику
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2022 г. стал годом переломных событий для рынка технологий искусственного интеллекта. Это первый год, когда корпорации создали больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения. Одновременно с ростом количества проектов по внедрению ИИ все чаще встает вопрос о безопасном его использовании.
2022 г. стал годом переломных событий для рынка технологий искусственного интеллекта. Это первый год, когда корпорации создали больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения. Одновременно с ростом количества проектов по внедрению ИИ все чаще встает вопрос о безопасном его использовании.
Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2022
|№ 2022
|Название организации
|Выручка в сфере ИИ в 2022 г, ₽тыс. с НДС
|Выручка в сфере ИИ в 2021 г, ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|Cloud.ru
|5 059 969
|2 713 811
|86%
|2
|ЦРТ
|4 056 677
|2 736 799
|48%
|3
|Максима
|2 795 884
|992 913
|182%
|4
|Just AI
|609 600
|382 600
|59%
|5
|Neuro.net
|525 000
|483 000
|9%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 70%
Читать полностью Российский рынок решений в области ИИ быстро прогрессирует, существенно опережая мировой по темпам роста. По мнению участников рынка, в большинстве сегментов отечественные продукты не уступают иностранным конкурентам. А курс на импортозамещение и поддержка государства позволят доработать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает заказчикам.
Российский рынок решений в области ИИ быстро прогрессирует, существенно опережая мировой по темпам роста. По мнению участников рынка, в большинстве сегментов отечественные продукты не уступают иностранным конкурентам. А курс на импортозамещение и поддержка государства позволят доработать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает заказчикам.
Когда ждать российский ChatGPT?
Читать полностью Появление революционной нейросети ChatGPT стало самым громким событием в сфере ИИ в 2023 г. ИТ-специалисты всего мира спорят о том, почему искусственный интеллект внезапно начал выдавать такие результаты, каких от него никто не ожидал, и в какой момент произошел скачок от количества к качеству. Что представляет собой технология и зачем нужно срочно создавать российскую альтернативу, обсудили представители бизнеса и научного сообщества на конференции Data Fusion 2023, организованой CNews и ВТБ на площадке «Сколтеха» в Москве.
Появление революционной нейросети ChatGPT стало самым громким событием в сфере ИИ в 2023 г. ИТ-специалисты всего мира спорят о том, почему искусственный интеллект внезапно начал выдавать такие результаты, каких от него никто не ожидал, и в какой момент произошел скачок от количества к качеству. Что представляет собой технология и зачем нужно срочно создавать российскую альтернативу, обсудили представители бизнеса и научного сообщества на конференции Data Fusion 2023, организованой CNews и ВТБ на площадке «Сколтеха» в Москве.
Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов
Читать полностью Сегодня многие компании, масштабирующие разработку ML-решений, часто сталкиваются с неэффективным использованием вычислительных мощностей, рисками безопасности и высокой стоимостью поддержки и развития. О том, какие подходы сегодня практикуются в построении рабочих мест для ML-команды, CNews поговорил с Алексеем Могильниковым, директором по технологиям работы с данными в компании Rubbles.
Сегодня многие компании, масштабирующие разработку ML-решений, часто сталкиваются с неэффективным использованием вычислительных мощностей, рисками безопасности и высокой стоимостью поддержки и развития. О том, какие подходы сегодня практикуются в построении рабочих мест для ML-команды, CNews поговорил с Алексеем Могильниковым, директором по технологиям работы с данными в компании Rubbles.
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