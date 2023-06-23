Искусственный интеллект изменит мировую экономику

2022 г. стал годом переломных событий для рынка технологий искусственного интеллекта. Это первый год, когда корпорации создали больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения. Одновременно с ростом количества проектов по внедрению ИИ все чаще встает вопрос о безопасном его использовании.

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Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2022

№ 2022 Название организации Выручка в сфере ИИ в 2022 г, ₽тыс. с НДС Выручка в сфере ИИ в 2021 г, ₽тыс. с НДС Рост выручки 2022/2021, %
1 Cloud.ru 5 059 969 2 713 811 86%
2 ЦРТ 4 056 677 2 736 799 48%
3 Максима 2 795 884 992 913 182%
4 Just AI 609 600 382 600 59%
5 Neuro.net 525 000 483 000 9%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 70%

Российский рынок решений в области ИИ быстро прогрессирует, существенно опережая мировой по темпам роста. По мнению участников рынка, в большинстве сегментов отечественные продукты не уступают иностранным конкурентам. А курс на импортозамещение и поддержка государства позволят доработать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает заказчикам. 

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Когда ждать российский ChatGPT?

Появление революционной нейросети ChatGPT стало самым громким событием в сфере ИИ в 2023 г. ИТ-специалисты всего мира спорят о том, почему искусственный интеллект внезапно начал выдавать такие результаты, каких от него никто не ожидал, и в какой момент произошел скачок от количества к качеству. Что представляет собой технология и зачем нужно срочно создавать российскую альтернативу, обсудили представители бизнеса и научного сообщества на конференции Data Fusion 2023, организованой CNews и ВТБ на площадке «Сколтеха» в Москве.

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Алексей Могильников
Rubbles

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

Сегодня многие компании, масштабирующие разработку ML-решений, часто сталкиваются с неэффективным использованием вычислительных мощностей, рисками безопасности и высокой стоимостью поддержки и развития. О том, какие подходы сегодня практикуются в построении рабочих мест для ML-команды, CNews поговорил с Алексеем Могильниковым, директором по технологиям работы с данными в компании Rubbles.

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