Решения в области искусственного интеллекта остаются в центре внимания не только ИТ-рынка, но и многих других отраслей, в которых надеются, что внедрение ИИ даст импульс их развитию в нынешних непростых условиях. Дополнительным свидетельством этому может быть то, что в 2022 г. корпорации впервые создали больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения. В России решения в сфере искусственного интеллекта также быстро прогрессируют и во многих сегментах не уступают иностранным. Курс на импортозамещение и поддержка государства позволят доработать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает заказчикам.

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