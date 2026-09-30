«Дочка» «Элемента» начала поставки китайского оборудования для чипов по всей России

Дочернее предприятие «Элемента» начало поставки китайского технологического оборудования для производства чипов по всей России. Компания уже поставила свыше 100 единиц оборудования, открыла дочернюю структуру в Китае для контроля логистики и оформила декларации соответствия на продукцию ведущих мировых и китайских производителей.

Китай на всю Россию

Как выяснил CNews, АО «Контракт Холдинг», подконтрольное микроэлектронному холдингу «Элемент», начало активные поставки китайского технологического оборудования на российский рынок.

Компания, ранее сосредоточенная на закупках для внутренних нужд группы, вышла на внешний рынок с прямыми поставками оборудования, химии и ЭКБ.

Согласно рекламным материалам, представленным на форуме «Микроэлектроника 2026», «Контракт Холдинг» уже поставил свыше 100 единиц технологического оборудования для различных заказчиков. Для контроля качества и логистики у компании открыта дочерняя структура на территории Китая, подчеркивают «Контракт холдинг».

Что предлагается российскому рынку

В портфеле «Контракт Холдинга» — оборудование для ионного легирования,магнетронного напыления, осаждения, а также оборудование для тестирования полупроводниковых компонентов. Помимо оборудования, компания поставляет технологическую химию и электронную компонентную базу (ЭКБ).

Tarik Haiga / Unsplash «Элемент» начал поставки оборудования

Только за последние полгода «Контракт Холдинг» оформил декларации соответствия на широкий спектр продукции от ведущих мировых и китайских производителей.

При этом на российском рынке есть отечественные решения такого класса, говорят собеседники CNews среди производителей микроэлектроники. Например, АО «НТО» (Санкт-Петербург) серийно выпускает установки электронно-лучевого и магнетронного напыления, а также установки плазмохимического травления и осаждения диэлектриков.

Такое оборудование вполне востребовано, говорит глава производителя электроники «Вера групп» Сергей Есенин. По его словам, у «Элемента» много конкурентов на рынке поставок иностранного оборудования.

При этом если на российском рынке и есть аналоги, то они не сравнятся по характеристикам и функционалу с иностранными.

Главное узкое место отрасли — необходимость постоянно поддерживать рабочее состояние и оснащение действующего парка фабрик, таких как «Микрон», «НМ-Тех», «Светлана-Рост» и других ключевых предприятий, говорит глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. По ее словам, поставляемая номенклатура «Контракт Холдинга» попадает в этот чувствительный сегмент.

«Китайские производители второго и третьего эшелонов опасаются попадания в блокирующие списки, так как могут использовать иностранные компоненты или рассчитывать на международную экспансию, — продолжает Квашенкина. — Из-за этого схемы поставок приходится постоянно усложнять, а при усилении внешнего давления азиатский фабрика-изготовитель может в любой момент приостановить отгрузки».

Ранее сообщалось, что структура «Элемента» — «Нанотроника» займется созданием отечественного оборудования для микроэлектроники. Однако, как показывают рекламные материалы «Контракт Холдинга», группа параллельно развивает и прямое импортное направление, поставляя китайские установки на российский рынок. Пока сообщений о создании и поставках «Нанотроники» не было.

CNews обратился к «Элементу» с вопросом планирует ли холдинг поставлять российское оборудование и ожидает ответа.

Связь с «Элементом»

АО «Контракт Холдинг» зарегистрировано в 2022 г. в Москве и специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Компания подконтрольна микроэлектронному холдингу «Элемент».

Ранее CNews сообщал, что «Элемент» через подконтрольную структуру консолидировал 100% китайского поставщика оборудования. Только за 2025 г. структуры «Элемента» потратили на закупки у китайского посредника 364 млн рублей, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее.

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.