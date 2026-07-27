Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

Федеральная служба судебных приставов потратит 846,9 млн руб. для комплексного импортозамещения вычислительной инфраструктуры своего центра обработки данных и центрального аппарата.



Импортозамещение

Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потратит 846,9 млн руб. на импортозамещение ключевых компонентов своей вычислительной инфраструктуры.

Об этом стало известно из опубликованного 8 июля 2026 г. на сайте госзакупок технического задания. Процедура выбора подрядчика назначена на 28 июля.

В рамках контракта планируется заменить три критически важных элемента существующей ИТ-инфраструктуры. Прежде всего, это модуль виртуализации вычислительных ресурсов, который сейчас работает на базе решений американской компании VMware.

ФССП ФССП потратит 846,9 млн руб. на импортозамещение ключевых компонентов своей вычислительной инфраструктуры

Вместо него будет внедрено отечественное программное обеспечение «Ред Виртуализация» от компании «Ред Софт». Вторым компонентом выступает подсистема резервного копирования, где иностранный продукт NetBackup от американской Veritas уступит место российскому решению «Кибер Бэкап».

Подсистема мониторинга, ранее функционировавшая на основе DX Infrastructure Manager от Broadcom, будет переведена на отечественную платформу «Центральный пульт». При этом все работы должны быть выполнены с сохранением текущего функционала модернизируемых систем и строгим соблюдением требований информационной безопасности.

Подробности работ

Для реализации проекта закупается значительный объем новой вычислительной техники. В перечень товаров входят системы хранения данных четырех различных типов, включая базовые системы, обеспечивающие сохранность данных при отключении питания, а также универсальные высоконадежные системы без единой точки отказа.

Кроме того, закупаются модули памяти, модули расширения для существующих дисковых массивов Lenovo ThinkSystem, а также серверы центральной базы данных и серверы межведомственного взаимодействия. В документации особо подчеркивается, что часть оборудования (модули расширения) поставляется с указанием конкретного товарного знака без возможности замены на эквивалент, что обусловлено необходимостью полной совместимости с уже эксплуатируемыми в ФССП дисковыми массивами Lenovo ThinkSystem DE4000H.

Контракт предусматривает выполнение целого комплекса услуг, разделенных на несколько последовательных этапов. Работы начинаются с обследования и проектирования перехода инфраструктуры на отечественное ПО, в рамках которого поставщик должен разработать детальный план и методику миграции.

Затем следует установка и пуско-наладка оборудования, разбитая на три подэтапа в зависимости от партий поставки. Самым трудоемким этапом является миграция виртуальных ферм, которая охватывает как «Открытый» и «Закрытый» контуры ФЦОД, так и инфраструктуру центрального аппарата.

В ходе этого процесса все виртуальные машины, работавшие под управлением VMware, должны быть перенесены на платформу «Ред Виртуализация» с сохранением всех настроек резервного копирования, антивирусной защиты и сетевой связанности. Важно отметить, что для виртуальных ферм должна быть обеспечена высокая доступность (High Availability) как на уровне самих машин, так и на уровне коммуникационной среды.

Параллельно с переносом виртуальных сред осуществляется миграция системы мониторинга, которая затронет как объекты в ФЦОД, так и региональные объекты, общее количество которых может достигать тысячи единиц.