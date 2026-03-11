ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

Уверенность работников ИТ-сферы в завтрашнем дне падает быстрее, чем в любой другой отрасли. Опасения по поводу увольнений и автоматизации подрывают доверие как к отдельным компаниям, так и к отрасли в целом.

Эпоха неуверенности в ИТ

Информационные технологии перестали быть островком стабильности, куда шли миллионы за хорошей зарплатой и уверенностью, что работа будет не только сегодня, но также завтра и еще очень долго. Как пишет TechSpot, в последнее время представители этой отрасли максимально быстро теряют доверие к ней.

Ситуация в ИТ-отрасли уже не такая радужная, как была всего несколько лет назад. Согласно новому опросу на сайте Glassdoor, ни в одном другом секторе уверенность сотрудников не упала так сильно, как в технологической сфере.

Портал Glassdoor – это агрегатор мнений о различных компаниях из самых разных сфер деятельности, включая ИТ. Нынешние и бывшие работники компаний охотно делятся своими впечатлениями на условиях полной анонимности.

Glassdoor провел опрос среди американских работников, чтобы выяснить, сколько из них положительно оценивают перспективы своих компаний на ближайшие шесть месяцев, чтобы составить индекс уверенности сотрудников. Полученные результаты оказались весьма далеки от оптимистичных.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Остаться без работы в ИТ-отрасли гораздо проще, чем в службе доставки

Доля работников, сообщивших о позитивных перспективах в компаниях, где они трудятся, в феврале 2026 г. снизилась до 44,3%, по сравнению с 45,3% в январе 2026 г. На рост этого показателя дне повлиял даже тот факт, что в США по итогам января 2026 г. увеличилось количество открытых вакансий, подчеркивает TechSpot.

В ИТ-секторе уверенность работников в своих работодателях и в целом в сфере деятельности снизилась на 7,1% год к году, и это самый худший показатель по сравнению с другими отраслями. В феврале 2025 г. 55% ИТ-специалистов имели позитивный настрой. Год спустя этот показатель упал до 47,8%.

Виноват искусственный интеллект

По мнению экспертов TechSpot, одна из основных причин отсутствия веры ИТ-специалистов в светлое будущее – это искусственный интеллект. Заверения разработчиков о том, что нейросети не заменят людей на их рабочих местах, а станут их верными помощниками, оказались совершенно далеки от реальности, в которой именно из-за ИИ сфера информационных технологий переживает период колоссальных по своим масштабам увольнений. Компании выставляют на улицу тысячи человек, и чем они крупнее, тем больше число попавших под сокращение.

Некоторые поступают с сотрудниками особо цинично. Как сообщал CNews, корпорация Microsoft уволила группу ИТ-специалистов, заменив их нейросетью, которую они же разработали.

К чему мелочиться

Один из ярчайших примеров того, как ИТ-компания разом вышвыривает на улицу тысячи человек, заменяя их нейросетями, произошел в компании Block. Это новое детище основателя соцсети Х (ранее Twitter) Джека Дорси (Jack Dorsey).

Дорси уволил более 4000 человек, чтобы их работу выполняла нейросеть, о чем сообщил в своем микроблоге в Х. Это почти 40% всего штата Block. Впрочем, издание Entrepreneur полагает, что это было лишь прикрытием, и на самом деле Block резко сократила свой штат из-за ошибок руководства.

Но увольнение 4000 человек ощущается массовым лишь до той поры, пока не сравнить сокращения в Block с тем, что происходит в Amazon. Одна из крупнейших в мире ИТ-компаний, которую основал один из богатейших людей на планете, за последние четыре года оставила без работа около 57 тыс. человек. Это началось в 2022 г.

Руководство Amazon заверяет, что компания была вынуждена сократить число сотрудников, поскольку их было слишком много – избыточный персонал был нанят в период пандемии коронавируса COVID-19. Тогда подобное было нормой, так поступали многие компании, не только в ИТ, боясь, что ИТ-специалистов на всех не хватит.

Однако в Amazon все же признались, что как минимум часть штата была уволена именно из-за искусственного интеллекта. Абсолютные значения в компании не раскрыли.

Ситуация удручающая

Проблемы в ИТ общемировые. В одних странах, например, в США, идут массовые сокращения ИТ-специалистов – их увольняют десятками тысяч в год. Например, за первое полугодие 2025 г. американские технологические компании сократили 94 тыс. ИТ‑работников и заменили их на технологии с искусственным интеллектом. Это по 507 увольнений за один рабочий день.

В других странах рост зарплат ИТ-шников если не остановился, то по итогам 2025 г. почти перестал перекрывать годовую инфляцию. В то же время курьеры, которым не нужны высшее образование и постоянное улучшение навыков, начали получать гораздо больше многих ИТ-специалистов. Это российская действительность, которая тоже включает массовые сокращения.