Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений

Компания «Тантор Лабс» объявляет о выходе СУБД Tantor Postgres 17.5.0, основанной на PostgreSQL 17. Релиз содержит наибольшее за всю историю развития продукта число новых функций и улучшений, ориентированных на информационную безопасность и производительность в работе с высоконагруженными корпоративными системами, включая «1С».



Что нового?

СУБД Tantor Postgres 17.5.0 от «Тантор Лабс» основана на комьюнити-версии PostgreSQL 17, обладает расширенными по сравнению с ней функциональными возможностями и повышенной производительностью, и доступна в нескольких редакциях, включая оптимизированную для использования в высоконагруженных системах «1С». Релиз содержит новые средства обеспечения безопасности данных, значительные оптимизации планировщика запросов, продвинутые механизмы мониторинга и множество других функций, недоступных в PostgreSQL 17.

В частности, СУБД Tantor Postgres 17.5.0 включает впечатляющий набор механизмов защиты. Технология Transparent Data Encryption (TDE), реализованная как расширение, позволяет выполнять прозрачное шифрование данных на диске. Поддерживается выборочное шифрование отдельных таблиц и алгоритмы ГОСТ. Утилита pg_sec_check с помощью проверок выявляет уязвимости и формирует детализированный отчет с рекомендациями по их устранению, с возможностью кастомизации под конкретное окружение. Реализована поддержка протокола аутентификации OAuth 2.0 — теперь приложения могут получать защищенный доступ к данным без передачи паролей пользователей, это снижает риски компрометации учетных данных и несанкционированного доступа. В комьюнити-версии такое улучшение ожидается только в PostgreSQL 18.

Реализован ряд значимых изменений в области производительности. В состав релиза вошло новое расширение pg_stat_advisor, которое позволяет анализировать планы выполнения запросов и автоматически создавать недостающую статистику. Добавлен новый механизм работы с временными таблицами: информация о них теперь может храниться в оперативной памяти, а синхронизация с диском оптимизирована. Это позволяет устранить проблему деградации производительности из-за раздувания системного каталога в приложениях, интенсивно использующих временные таблицы. Обновлённое расширение pg_stat_statements теперь поддерживает семплирование, агрегацию и нормализацию имён временных таблиц для получения точной и стабильной статистики под высокой нагрузкой.

В систему сбора статистики добавлены настройки прецизионного анализа: улучшена поддержка широких таблиц и таблиц с неравномерным распределением значений. Введена команда SET STATMULTIPLIER для тонкой настройки глубины анализа на уровне колонок. Расширено использование SIMD-инструкций: предваряя нововведения PostgreSQL 18, параллельная обработка данных доступна в Tantor Postgres 17.5.0 уже сейчас.

Ряд оптимизаций направлен на повышение производительности в системах «1С». Введен механизм отложенного размещения временных таблиц: дисковое пространство выделяется только при реальной необходимости, что снижает нагрузку на подсистему ввода/вывода. Оптимизирован планировщик запросов: сложные аналитические запросы, использующие механизм 1C RLS (row-level security), выполняются значительно быстрее за счет снятия ограничения на преобразование EXISTS подзапросов в SEMI JOIN. Реализована технология Join Predicate Pushdown, которая проталкивает соединения внутрь GROUP BY подзапросов, сокращая объем обрабатываемых данных на ранней стадии. Планировщик запросов теперь автоматически выбирает «покрывающие» селективные индексы, игнорируя стандартную оценку стоимости индексного сканирования. В операторе LIKE для типов mchar и mvarchar реализованы оптимизированные функции поиска подстрок в Unicode-строках. Значительно ускорено выполнение команды Analyze для широких таблиц, характерных для 1C. Запросы с группировками, используемыми в сценариях «Закрытия месяца» в 1С:ERP, теперь выполняются быстрее в несколько раз.

Добавлены новые расширения. В частности, pg_stat_kcache отслеживает реальные физические операции чтения, записи и позволяет выявить узкие места производительности, недоступные для обнаружения другими инструментами мониторинга. Расширение pgvector добавляет тип данных vector и оптимизированные алгоритмы поиска по сходству, применяющиеся в работе с многомерными представлениями данных в системах рекомендаций, семантического поиска, распознавания образов и интеграции с ML-моделями. Расширение pg_ivm реализует инкрементальные материализованные представления, обновляя их по мере изменения данных в исходных таблицах. Аналитические витрины данных обновляются быстрее и с пониженной нагрузкой на системные ресурсы, обеспечивая постоянный доступ к актуальной информации без блокировок.

Улучшено расширение pg_throttle — реализована поддержка механизма cgroups для обеспечения изоляции нагрузок. Назначение бэкендов конкретных пользователей в предопределенные контрольные группы позволяет повысить стабильность системы. Также добавлена утилита для автоматической настройки диагностических расширений (pg_store_plans, pg_stat_statements, pg_stat_kcache, auto_explain, pg_buffercache и других), что упрощает внедрение систем мониторинга.

«Релиз СУБД Tantor Postgres 17.5.0 предлагает огромное количество новых функций, технологий и улучшений. Мы постарались дать нашим пользователям действительно много и сразу: качественно другой уровень безопасности с прозрачным шифрованием данных и приложением для аудита безопасности, рост производительности, значительные оптимизации для «1С», а также целый арсенал инструментов для глубокой аналитики и управления. Это наша самая насыщенная и мощная версия на сегодняшний день, и она готова решать самые сложные задачи бизнеса», — отмечает Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Более подробно нововведения релиза Tantor Postgres 17.5 описаны в документации.