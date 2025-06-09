«Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков

«Диасофт» систематизировал лучшие практики ведения банковского бизнеса более 100 кредитных организаций и выпустил «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking. Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшими затратами решать задачи импортозамещения и перехода на современную АБС, а также выводить на рынок новые банковские продукты.



Что есть в решении «Диасофт»

Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking. Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшими затратами решать задачи импортозамещения и перехода на современную АБС, а также выводить на рынок новые банковские продукты.

В составе «коробочного» решения «Диасофт» предусмотрено все, что необходимо для проектов в универсальных банках и небанковских кредитных организациях.



«Диасофт» В основе решения – современный импортонезависимый технологический стек

В состав «коробочного» решения «Диасофт» входят:



• Функциональность комплексной АБС Digital Q.CoreBanking: кредиты и депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, брокерское обслуживание, операции на денежных и финансовых рынках, оперативная и обязательная отчетность, взаимодействие с государственными органами, ПОД/ФТ, валютный контроль и другой необходимый функционал.

• Преднастроенные банковские продукты и процессы для быстрого запуска АБС в промышленную эксплуатацию и тестирования бизнес-гипотез по выводу новых банковских продуктов на рынок.

• Российская СУБД Digital Q.Database, которая максимально адаптирована к программным продуктам «Диасофт» и обеспечивает их отказоустойчивость и высокую производительность. Операции выполняются в 15-20 раз быстрее по сравнению с «ванильной» версией PostgreSQL. Также большая часть операций выполняется быстрее, чем на СУБД западного вендора (MS SQL Server), или аналогично по времени.

В основе решения – современный импортонезависимый технологический стек. Решение легко интегрируется в ИТ-ландшафт, помогает решать текущие задачи, обеспечивает развитие банковской системы в перспективе. Это достигается за счет регулярных улучшений на основе обратной связи от реальных проектов, а также регулярных обновлений с учетом изменений российского законодательства, инициатив Банка России (цифровой рубль, СБП и др.) и технологических трендов.

Такой подход к созданию решения обеспечивает долгосрочную защиту инвестиций заказчика, а также делает процесс сопровождения АБС максимально стандартным и, тем самым, сокращает совокупную стоимость владения решением.

«По сути, наше решение – это ускоритель проекта за счет проделанной "домашней работы" по преднастройке банковских продуктов и применения адаптированной методологии внедрения. В ходе проекта нашими главными задачами становятся формирование центра компетенций на стороне заказчика, сближение требований и тонкая донастройка там, где это действительно необходимо», – комментирует Леонид Хоревский, директор департамента «Операционная деятельность», член правления компании «Диасофт».

По оценке специалистов «Диасофт», использование решения Digital Q.CoreBanking уменьшает трудозатраты полного цикла внедрения в среднем на 40%. При этом у заказчика остается возможность создавать персонализированное решение с учетом специфичных требований как с привлечением вендора, так и силами специалистов банка.

В зависимости от масштабов и задач проекта, «Диасофт» готов предложить как комплексное внедрение АБС по принципу «одного окна» (поставка и сопровождение АБС, СУБД и программно-аппаратного комплекса), так и отдельные компоненты решения в качестве дополнений к уже установленной АБС, в т.ч. других вендоров.