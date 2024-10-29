Google открыл партизанскую войну против Microsoft, натравив на него мелких облачных провайдеров

Борьба облачных провайдеров за благосклонность регулятора

Microsoft обвинила своего давнего соперника корпорацию Google в ведении тайной войны против принадлежащего ей облачного сервиса Azure, целью которой является приобретение благосклонности директивных органов и антимонопольных структур Европейского Союза, пишет TechCunch.

Рима Алейли (Rima Alaily), корпоративный вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта Microsoft, в своем официальном блоге опубликовала сообщение, в котором уличила Google в подготовке «теневой кампании» против облачного бизнеса Microsoft. По мнению Алейли, Google силами новой европейской коалиции облачных провайдеров Open Cloud Coalition, рассчитывает отвлечь внимание антимопольщиков, прикованное к бизнесу Google, и перекроить «регуляторный ландшафт» ради собственной выгоды – путем дискредитации Microsoft в глазах регуляторов.

В своем сообщении Алейли употребляет термин «астротурфинг» (происходит от названия компании AstroTurf, которая производит искусственный газон для спортивных объектов; – прим. CNews) применительно к действиям Google, тем самым подчеркивая, что она направлена на имитацию широкой поддержки инициатив «дочки» Alphabet со стороны участников рынка облачных сервисов, составляющих костяк новой коалиции.

Kai Wenzel/Unsplash В Microsoft уверены, что Google попытается дискредитировать компанию в глазах антимонопольщиков и общественности посредством новой отраслевой ассоциации

«Когда группа запустится, Google, как мы понимаем, скорее всего, будет выступать в качестве ее второстепенного члена, а не лидера, пишет Алейли. – Остается только выяснить, что Google предложила небольшим компаниям за присоединение к [коалиции] – деньги или скидки».

Другими словами, Google якобы планирует лоббировать собственные интересы, прикрываясь инициативой малых облачных провайдеров.

Open Cloud Coalition сформирована

Новую коалицию возглавляет Ники Стюарт (Nicky Stewart), директор по взаимодействию с госсектором британской облачной хостинговой компании Civo. Согласно документу, опубликованному Microsoft, «вербовкой» потенциальных участников коалиции занимается консалтинговая фирма DGA Group. Представитель организации в разговоре с TechCrunch подтвердил, что новая коалиция официально начинает свою работу 29 октября 2024 г. DGA отказалась раскрыть информацию о структуре финансирования Open Cloud Coalition.

Стюарт заявил, что коалиция сохраняет прозрачность относительно первоначального состава ее участников, отметив, что соответствующий список опубликован на официальной сайте организации. На момент публикации данного материала в списке членов коалиции значатся такие компании как Centerprise, Civo, Clairo AI, ControlPlane, DTP Group, Gigas, Prolinx, Pulsan, Room 101 и, собственно, Google Cloud – «облачная дочка» Google.

«Мы не против какой-либо конкретной компании, мы – прорыночная коалиция, сосредоточенная на защите принципов, которые укрепят рынок облачных услуг в Европе, в первую очередь открытости и совместимости, – сказал Стюарт. – Любая компания, которая разделяет эти ценности и заботится о здоровом и процветающем рынке облачных услуг, должна присоединиться к нам».

Представитель Google подтвердил журналистам TechCrunch факт принадлежности компании к коалиции, подчеркнув, что в компании публично заявляли о проблеме, которую представляет политика лицензирования продукции Microsoft.

Как зарождался конфликт

В 2019 г. Microsoft изменила условия лицензирования принадлежащих ей программных продуктов. В результате использование облачной инфраструктуры, предоставляемой компаниями – конкурентами, совместно с бизнес-приложениями Microsoft стало обходиться клиентам значительно дороже. Таким образом, Microsoft, предположительно, хотела «привязать» клиентов к фирменному облаку Azure, сделав миграцию в облако других провайдеров невыгодным.

В ответ на такой ход со стороны Microsoft европейская отраслевая ассоциация CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), в число участников которой входит Amazon Web Services (AWS) – еще один конкурент Azure, пожаловалась на корпорацию в Еврокомиссию.

В июле 2024 г. Microsoft и CISPE достигли урегулировали конфликт. Как отмечает TechCrunch, заключенная организациями сделка предполагала выплату компенсации в размере $22 млн в пользу последней. Кроме того, Microsoft якобы пообещала предоставить отдельным облачным провайдерам возможность предлагать работу с ПО Microsoft на более выгодных условиях.

Примечательно, что обещание не распространялось на наиболее значимых участников рынка облачных услуг, таких как AWS, Alibaba и Google. Последняя, как ранее сообщило агентство Bloomberg, якобы предложила CISPE 470 млн евро в обмен на продолжение ассоциацией борьбы c Microsoft в правовом поле, однако CISPE предпочла соглашение с Microsoft деньгам Google.

Не сумев повлиять на CIPSE, Google самостоятельно обратилась в Еврокомиссию с жалобой на антиконкурентные практики, взятые Microsoft на вооружение. Ожидается, что рассмотрение заявления Google завершится ближе к концу 2025 г.

В августе 2024 г. CNews писал, что Google проиграла в суде по иску Министерства юстиции США. Поисковый гигант был официально признан монополистом в сфере интернет-поиска и рекламы, но планировал оспорить это решение. Если с апелляцией не задастся, корпорацию может ожидать наказание, в том числе такое суровое как ее разделение на несколько независимых структур.