Выяснилось, что облако — не всегда хорошее решение. 5 причин

Речь пойдет о причинах, по которым использование облака может быть не самым лучшим решением, включая факторы стоимости, пригодности приложений, управления, безопасности данных и соответствия бизнес-потребностям.

Все больше компаний рассматривают облачные технологии и облачное хранение как стандартную практику для разработки новых информационных систем. Даже наиболее консервативные бизнес-структуры прибегают к стратегиям, которые отдают предпочтение облаку.

Этот подход стал особенно популярным среди стартапов и интенсивно расширяющихся компаний, которые благодаря облачным сервисам могут создать необходимую им инфраструктуру на порядок быстрее по сравнению с традиционными методами. В то же время поставщики, которые прежде акцентировались на традиционных локальных решениях, начинают активно рекламировать преимущества облака, хотя его использование и не всегда оказывается лучшим вариантом.

Как сообщает ComputerWeekly, специалисты в области информационных технологий становятся все более проницательными в вопросах ИТ-архитектуры и все чаще приходят к пониманию, что облачные решения могут быть не такими уж бюджетными или гибкими, как это принято было считать ранее. Существуют определенные сценарии, когда минусы облачных решений подразумевают, что их использование не всегда является наилучшим решением.

Облако стоит дешевле или дороже?

Преимуществом облачных технологий часто считается их способность снижать издержки, однако это не всегда означает уменьшение затрат. В действительности в определенных ситуациях использование облачных сервисов может обходиться дороже, чем эксплуатация традиционных серверных решений, управление собственными данными или размещение в дата-центрах на условиях аренды.

По данным GigaOm, корень проблемы кроется в отсутствии долгосрочного стратегического планирования и необходимой строгости в пользовании облачными сервисами со стороны бизнеса: само облачное решение не гарантирует экономию, но изначально оно рекламировалось как опция, способствующая снижению затрат. Работы, которые неоправданно были перемещены в облако, приносят значительные расходы на трансформацию и не приносят желаемых преимуществ. Вдобавок без должной оценки реальных издержек необдуманное расширение облачных приложений приводит к неконтролируемому увеличению затрат на облачные сервисы.

Усиление внимания к FinOps подчеркивает стремление ИТ-лидеров контролировать финансовые аспекты управления. Компании выплачивают премию за гибкость, предлагаемую облачными сервисами, но на длинной дистанции это может оказаться более затратным, чем стационарные альтернативы. Перемещение обширных рабочих процессов или целых виртуальных машин в облако иногда подразумевает повышенные платежи, не сопровождающиеся соответствующим увеличением гибкости.

Почему облако стоит дороже

Миграция программного обеспечения, не предназначенного изначально для облачной архитектуры, может вызвать ухудшение его функционирования и привести к увеличенным финансовым затратам.

Зачастую сложно достичь высокой эффективности в облачном размещении для некоторых типов программ, в особенности тех, что обычно используют не облачные базы данных, требуют интенсивной обработки ввода-вывода или подключения к реальным источникам данных. Например, к сенсорам интернета вещей или к пользователям в процессе принятия решений.

Минимизация подобных проблем возможна, если и обработка данных, и данные сами по себе находятся в облаке. Однако когда это условие не выполняется, сложности неизбежны. Работы, требующие высокой надежности соединения, обычно более эффективны при выполнении в локальных сетевых средах или в дата-центрах, а не через интернет-подключение к облачным ресурсам.

Это относится к системам управления предприятием (ERP), управлению логистическими цепями, производственным системам, а также использованию в сферах финансов, здравоохранения, транспорта и в других критичных для инфраструктуры секторах. Производительность также может снизиться в случаях, когда программное решение потенциально совместимо с облаком, но не было специально адаптировано для такого использования.

Доработка этих программ для обеспечения их эффективного функционирования в облачных условиях, особенно если они и без того работают стабильно, может повлечь за собой значительные затраты и проблемы в эксплуатации.

Сложности управления облаком

В контексте руководства информационными технологиями важность определенных умений и инструментов для функционирования инфраструктуры, расположенной в облаке, неоспорима. Службы ИТ, к примеру, могут владеть специализированными навыками для тонкой настройки своих систем данных, направленной на оптимизацию непрерывности сервиса и рационального использования имеющихся мощностей. Эксперты будут осведомлены о нюансах работы своих внутренних сетевых систем хранения и SAN-систем, чтобы использовать их с максимальной выгодой.

С внедрением облачных технологий пользователи сталкиваются с ограниченной детализацией управления ИТ-средствами. Несмотря на то, что поставщики совершенствуют инструментарий для управления в облаке, оборудование часто настроено с учетом требований облачных сервисов и стандартизированных рабочих нагрузок. Даже обладая способностью к тщательной настройке облачных систем, ИТ-профессионалам приходится использовать обширный набор инструментов.

К тому же им необходимо разбираться в характеристиках эффективности, надежности и готовности, которые предоставляют поставщики. Эти параметры часто бывают разнородными и могут вызвать сложности, если ими управлять коллективно. Эксперты также подчеркивают, что облачное программное обеспечение может быть более требовательным к ресурсам управления по сравнению с традиционными локальными системами.

Руководителям отделов ИТ приходится также сталкиваться с уменьшением уровня контроля над информационными активами, будь то SaaS-приложения или более сложные примеры теневых ИТ, которые формируются внутри отдельных подразделений.

Недостатки облака в сфере защиты данных и соответствия требованиям

В области безопасности и соблюдения регулятивных стандартов провайдеры облачных услуг достигли значительного успеха, устраняя различия с традиционными ИТ-решениями.

За прошедшие годы компании, предоставляющие облачные сервисы, сделали огромные инвестиции в укрепление безопасности. Благодаря их масштабам эти организации способны привлекать высококвалифицированных экспертов и интегрировать передовые технологии защиты. Репутационные риски и потенциальный ущерб от хакерских атак делают вопросы безопасности приоритетными для облачных провайдеров, и ныне их протоколы и меры безопасности часто превышают стандарты даже самых защищенных организаций.

Однако переход к использованию облачных решений все еще сопряжен с определенными вызовами в области защиты дат и соблюдения нормативных требований. Несмотря на то, что облачные сервисы построены с учетом надежности и предлагают высокий уровень оперативной доступности, физическая киберзащита данных на уровне конкретных файлов или информации требует дополнительной защиты.

Это означает, что компаниям необходимо по-прежнему вкладывать средства в системы резервного копирования, восстановления после сбоев и защиту данных на локальном уровне. Клиентам следует также обращать внимание на юрисдикцию, в пределах которой размещаются их данные.

Геополитические изменения и законодательные ограничения обусловили повышенную значимость данных суверенитета, что актуально не только для таких критически важных сфер, как медицина или банковское дело. В ответ на эти вызовы индустрия масштабных облачных сервисов наработала определенные подходы, однако в некоторых случаях сохраняется предпочтение хранения данных на местном уровне, хотя бы на текущий момент времени.

Согласование бизнес-стратегии и использования облака

Крупнейшим возможным препятствием, с которым сталкиваются организации при переходе на облачные технологии, зачастую не является их техническая составляющая. Трудности возникают потому, что компании не всегда успешно интегрируют облачные системы в свои бизнес-процессы.

Если это не учитывать, могут возникнуть затруднения в финансовой сфере, управлении, операционной эффективности и обеспечении данных безопасностью при внедрении облачных сервисов. Проблема не в недостаточности самого облачного решения, а в его неподходящем применении, которое не дает возможность реализовать все потенциалы, предоставляемые облаком.

Эксперты отмечают, что облачные технологии зачастую рассматриваются как рычаг для ускорения цифровой трансформации предприятия. Однако такое мнение может быть обманчивым, если оно не вписывается в общую стратегию бизнеса. Важно стратегически подходить к внедрению облачных решений, осмысляя и вписывая их в общую картину бизнес-задач. Такой подход требует глубокого понимания специфики бизнеса и его потребностей.