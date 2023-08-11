Сбербанк требует 2 млрд руб. от «Мерлиона» за непоставленное ПО. «Мерлион» говорит, что он ни при чем

Сбербанк обратился с иском в суд для возврата 2 млрд руб., уплаченных ИТ-дистрибутору «Мерлиону». Причина иска довольно стандартная. Банк купил у дистрибутора иностранное ПО, которое перестало работать после февраля 2022 г. В судебной практике встречаются разные исходы таких судебных дел.



Крупнейший иск к «Мерлион»

Как выяснил CNews, Сбербанк подал иск на 2,02 млрд руб. к ИТ-дистрибутору «Мерлион». Банк обратился в суд 1 августа 2023 г., следует из портала Арбитражных судов Москвы.

Как рассказал CNews представитель Сбербанка, подан иск о взыскании неотработанного аванса. Причиной иска стало то, что банк в начале 2022 г. заплатил «Мерлиону» за доступ к программному обеспечению, но в марте 2022 г. лишился возможности скачивать и использовать его. В «Мерлионе» отказались рассказать о каком конкретном решении идет речь.

Отказы иностранных разработчиков предоставлять оплаченное ПО российским компаниям стали стандартной ситуацией после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В то время многие иностранные вендоры стали покидать отечественный рынок и прекращать оказывать российским клиентам техподдержку или продавать свое ПО.

Позиция «Мерлиона»

В «Мерлион» полагают, что они исполнили свои договорные обязательства. «Позиция “Мерлиона” состоит в том, что наше обязательство перед банком ограничивалось предоставлением соответствующей гиперссылки, по которой было возможным скачивание ПО, — рассказал представитель ИТ-дистрибутора. — Банк воспользовался ссылкой, успел произвести скачивание ПО и, по нашей информации, использует его».

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Таким образом, Сбербанк принял условия лицензионного соглашения иностранной компании, самостоятельно став стороной лицензионного соглашения, отметили в «Мерлионе». «Мы считаем, что не можем нести ответственность за иностранного вендора, который решил больше не работать в России», - заключил представитель компании.

Стоит отметить, что сумма иска Сбербанка сопоставима с размером чистой прибыли «Мерлиона» (2,2 млрд руб.). При этом выручка дистрибутора достигла 192,4 млрд руб. по итогам 2022 г., следует из базы «Контур.фокус».

Исходы разбирательств

Разбирательства по поводу оплаченных, но не предоставленных услуг многочисленны в России. Но исход их различен. Например, в апреле 2023 г. Арбитражный суд Москвы встал на сторону дочерней структуры «Софтлайна», которая подала иск против «Мерлиона». Суд обязал дистрибутора вернуть часть денег, выплаченных ему за сертификаты техподдержки VMware, обесценившиеся год назад.

В июне 2023 г. «Мерлион» наказал российскую дочку HPE на 56,6 млн руб. Эту сумму компания заплатила вендору уже после начала СВО за услуги техподдержки.

Шквал судебных исков

Иски начали сыпаться к ушедшим вендорам спустя несколько месяцев после начала СВО. Например, в августе 2022 г. российские компании завалили американскую корпорацию Oracle исками почти на 300 млн руб. Среди обратившихся — «Марвел дистрибуции», «Крок», «Мегафон» и пр.

Подобные иски не прекращаются до сих пор. В марте 2023 г. дистрибьютор «Марвел» подал иск более чем на 1 млрд руб. к российскому юрлицу HPE.