Центробанк объявил тарифы на платежи цифровыми рублями. Они выгодны для всех, кроме банков

Банк России установил тарифы для операций с цифровыми рублями ниже, чем за банковские переводы. Банки могут много потерять в конкуренции с переводами в новой валюте. Есть опасность, что заплатят за это граждане.



Тарифы на операции с цифровым рублем

Банк России (ЦБ) установил тарифы для операций с цифровыми рублями. На официальном сайте банка опубликованы два варианта тарифов — на тестовый период 2023-2024 гг. и с 1 января 2025 г., когда предполагается начать введение цифрового рубля в широкий оборот.

Цифровой кошелек (счет) с цифровыми рублями на платформе Банка России в отличие от банковских счетов и электронных кошельков может быть только один. Каждый человек или компания и сейчас, и с 2025 г. смогут открыть его бесплатно. Также не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за перевод цифровых рублей из кошельков на свои счета в банках.

Физические лица смогут бесплатно переводить цифровые рубли как другим физическим, так и юридическим лицам. Вводить плату за такие переводы не планируется. По мнению регулятора, это позволит обеспечить для граждан максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой.

Фото: cbr.ru Банк России обнародовал тарифы на операции с цифровым рублем для граждан и компаний

Юридические лица начнут платить за отправку и прием платежей с 1 января 2025 г. Тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет меньше — 0,2% и не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

Кому выгоды, кому убытки

Для физических лиц бесплатный платеж с помощью цифрового рубля получается выгоднее, чем по банковским картам или в сервисе межбанковских переводов «Система быстрых платежей» (СБП). В СБП суммы свыше 100 тыс. руб. облагаются комиссией в 0,5%, сообщает «Коммерсант».

Бизнесу прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями тоже обойдется дешевле приема платежей по картам. «Известия» в июле 2023 г. писали, что ритейл просит уровнять по всей стране плату за эквайринг (прием платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты), которая колеблется от 1,5% до 3%.

Сам ЦБ, Федеральная антимонопольная служба и участники рынка финансовых услуг поделились с изданием опасениями — если эти тарифы понизить, пострадают граждане, поскольку ритейлеры все равно не предоставят скидок потребителям, в то же время банкам придется сократить программы лояльности. В Ассоциации банков России напомнили изданию, что регулирование комиссии уже показало свою неэффективность в 2020 году. Тогда ставку ограничили 1%, но цены так и не снизились.

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Банкам, чтобы конкурировать с ценами на операции в цифровых рублях, придется снижать тарифы на переводы; выдумывать новые способы компенсировать потери за счет клиентов; сократить расходы, количество отделений, «плюшки» в виде кэшбэка и повышенных процентов на остатки на счетах, также считает обозреватель «Коммерсанта».

За пять лет после внедрения цифрового рубля банки могут потерять до 250 млрд руб., приводил CNews подсчеты экспертов консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России).

Как писал ранее CNews, банкам скорее всего придется потратиться еще и на обеспечение безопасности цифрового рубля, ответственность за которую власти возлагают на них. Модернизация системы банка в связи с этим может стоить в пределах 100 млн руб., а для крупных банков эта сумма может оказаться существенно больше.