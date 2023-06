Украли у «Яндекса». В YouTube внедряют автоматический дубляж видео

YouTube получит сервис автоматического дубляжа для видеороликов. У «Яндекса» он появился двумя годами ранее и сделан более удобно – его активирует сам пользователь, в YouTube за него отвечает владелец канала.

«Легкости» перевода

YouTube, один из самых известных видеосервисов в мире, получит инструмент для автоматического дубляжа видео на другие языки, пишет The Verge. Сервис получил название Aloud, и в настоящий момент он находится на этапе закрытого бета-тестирования.

Оценить возможности Aloud обычные пользователи не могут – сервис предназначен исключительно для владельцев каналов, то есть для авторов видеороликов, и если те не захотят использовать его, то принудительно активировать дубляж на том или ином ролике пользователь не сможет.

Как пишет The Verge со ссылкой на сотрудников YouTube, в настоящее время в тестирование Aloud вовлечены «несколько сотен» (hundreds) владельцев каналов на YouTube. Сервис поддерживает «несколько» (few) языков, и еще со временем их станет больше (more to come).

Яндекс был первым, кто создал сервис автоматического дубляжа для YouTube. Google просто скопировал идею

Под «несколькими языками» авторы проекта подразумевают всего три – это испанский, португальский и английский. Поддержки русского пока нет, а степень вероятности ее появления не установлена – Google поддерживает антироссийские санкции, а YouTube регулярно блокирует и полностью удаляет каналы русскоязычных блогеров со всем их содержимым.

Инструмент для привлечения аудитории

Aloud с самого начала разрабатывается не как полезный сервис для пользователей, а как еще один вспомогательный инструмент для авторов контента. В подготовленном авторами проекта ролике говорится, что за счет него можно набрать больше просмотров, поскольку то, о чем говорится на видео, поймут не люди из разных стран мира. Если конечно же, заранее сделать дубляж на различные языки.

Эту процедуру владелец канала будет выполнять вручную. Ему понадобится выбрать нужный язык, после чего Aloud предоставит текстовый перевод, который можно будет вручную редактировать. Итоговый вариант текста затем автоматически переводится в голос, который, по словам разработчиков, будет максимально похож на голос того, кто в данный момент произносит фразу.

Пример работы новшества Google

Как и расшифровкой оригинального текста, синтезом голоса занимается искусственный интеллект. Также он используется, чтобы синхронизировать получившийся дубляж с движением губ говорящего для наилучшего восприятия речи.

Россия была первой

Россияне могут не ждать, пока в Aloud появится поддержка русского языка, и пока авторы контента вручную «приделают» к своим роликам российский дубляж. И то, и другое имеет все шансы никогда не случиться, но жители России еще в 2021 г. начали смотреть все без единого исключения ролики на английском языке с русским переводом. Притом не только с субтитрами, но и с голосом.

Доступные для просмотра с русским закадровым голосом Яндекса видео отображаются в желтой рамке. Для включения перевода достаточно нажать одну кнопку.

Такую возможность, как сообщал CNews, в июле 2021 г., предоставил им отечественный интернет-гигант «Яндекс». Как и в случае с Aloud, сервис базируется на искусственном интеллекте и в режиме реального времени переводит все, о чем говорят в видеороликах. На начальном этапе сервис поддерживал только английский язык, но мог «на лету» менять женский голос на мужской и обратно в зависимости от пола говорящего.

Другими словами, автоматический дубляж видео, реализуемый посредством нейросетей, Россия создала на два года раньше США, не имея при этом в своем распоряжении столь же крупный видеохостинг.

Дальше стало больше

Пока Aloud в составе YouTube приходится активировать вручную для каждого ролика со стороны автора, сервис «Яндекса» ушел далеко вперед. CNews писал, что к августу 2022 г. отечественный переводчик научился в реальном времени переводить прямые трансляции и тоже менять голоса. дубляж накладывается поверх оригинальной дорожки – голос на последней немного приглушается, но все остальные звуки остаются хорошо различимыми.

Спустя еще около года, к середине апреля 2023 г., «Яндекс» внедрил в свой переводчик видео поддержку китайского языка. Пользоваться сервисом можно бесплатно, но существует одно важное для многих ограничение – переводчик работает исключительно в «Яндекс браузере» и не поддерживает другие обозреватели.

Браузер «Яндекса» – второй по популярности в России после Google Chrome. В мае 2023 г. он занимал 19,36% рынка против 53,02% у Chrome, опережая Safari (12,1%), Opera (6,64%) и Firefox вместе с Edge (3,65% и 3,3% соответственно).