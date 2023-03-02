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«Яндекс» выпустил бронированный «Браузер» для бизнеса и просит за него деньги

Корпоративная версия «Яндекс браузера» получила расширенную сборку с большими возможностями обеспечения безопасности и более оперативными ответами техподдержки. В составе есть новый личный кабинет системного администратора, который в дальнейшем позволит управлять всеми браузерами в сети организации. В отличие от базовой, расширенная версия платная – она стоит 1500 руб. в год за одну лицензию. Реализованные в ней функции в обычной пользовательской версии недоступны.

«Бронированный» отечественный браузер

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске расширенной версии «Браузера» в его ревизии для бизнеса. Она отличается более высоким уровнем безопасности и включает в себя компоненты, недоступные в классической сборке обозревателя. «Обновление ориентировано только на применение в бизнесе и не предназначено для домашних пользователей», – сообщили CNews представители «Яндекса».

«Браузер» для бизнеса – отдельная корпоративная версия браузера «Яндекса». Она доступна под Windows и macOS, а также под различными дистрибутивами Linux, в том числе российскими (Astra Linux, РОСА, «Альт») и китайскими (Deepin).

Безопасность стоит денег

Одна из особенностей расширенной корпоративной версии «Яндекс браузера» – это встроенная защита от трекеров. По словам разработчиков, она позволяет снизить вероятность хакерской атаки, нацеленной на конкретных сотрудников, через которых злоумышленники намереваются проникнуть в компьютерную сеть организации.

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Фото: Яндекс
Интерфейс бизнес-версии «Браузера»

Также расширенная версия предлагает ускоренное взаимодействие с техподдержкой «Яндекса». Разработчики утверждают, что пользователи смогут получить ответ на свой запрос в течение одного часа. В отдельных случаях возможна голосовая связь с разработчиками, инженерами и тестировщиками «Яндекса».

Тем, кто работает в обычной версии корпоративного «Браузера», такая опция не предоставляется. Но компании, желающие как можно скорее отказаться от стандартного «Браузера» для бизнеса в пользу его улучшенной версии, не смогут сделать это, просто скачав нужный дистрибутив. Новое творение «Яндекса» распространяется на платной основе и стоит 1500 руб. в год за одну лицензию. Компаниям из сегмента крупного бизнеса «Яндекс» предложит «индивидуальный подход» к стоимости лицензий.

Для экономии организации, заинтересованные в переходе на платную версию «Браузера», могут купить лицензии для нескольких отделов или конкретных сотрудников. Других же можно оставить на обычной версии обозревателя. Сам «Яндекс» предлагает такую возможность», но в этом случае риск целевой атаки на пользователей бесплатной версии сохраняется.

Дополнительные функции

В дополнение к блокировке трекеров «Яндекс» встроил в платную версию «Браузера» для бизнеса защиту от отслеживания действий. Также он пресекает любые попытки сбора пользовательской статистики сайтами, которые они посещают. Все это очень похоже на режим «Инкогнито», присутствующий в большинстве бесплатных браузеров. Защита от трекеров и сбора статистики тоже реализована во многих из них.

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Фото: Яндекс
Основные различия между платной и бесплатной версиями обозревателя «Яндекса»

Системным администраторам новый «Браузер» для бизнеса предлагает специализированный личный кабинет. Он служит плацдармом для взаимодействия с технической поддержкой, и в нем же можно следить за журналом изменений. В случае непредвиденных ситуаций или сбоев в работе браузера из личного кабинета можно быстро возвращаться к предыдущим его сборкам.

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Цифровизация

В дальнейшем «Яндекс» намерен значительно расширить список возможностей личного кабинета для администраторов. По словам разработчиков, он трансформируется в единый центр управления всеми браузерами, используемыми в компании.

Цели обозначены

Разработчики намерены в дальнейшем совершенствовать платную версию «Яндекс браузера». Ближайшие апдейты привнесут в него функции мониторинга активности пользователей, а также режим инкогнито и улучшенную блокировку отслеживания. В дополнение к этому с течением времени в обозревателе появится специальный облачный рендеринг для моральной устаревших плагинов и веб-технологий. К ним авторы отнесли Java, Flash и Silverlight.

О проекте

«Яндекс» развивает «Браузер» с 2012 г. Как и большинство современных обозревателей, в его основе лежит Chromium. На февраль 2023 г. это второй по популярности браузер в России после Chrome – доли рынка 16,48% и 55,38% соответственно (данные StatCounter).

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Фото: Яндекс
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Корпоративная версия «Браузера», как сообщал CNews, появилась в марте 2017 г. Она предложила пользователям расширенную защиту, возможности тонкой настройки интерфейса.

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С течением времени бизнес-версия «Браузера» постепенно прирастала новыми функциями. Одно из глобальных обновлений обозреватель получил летом 2022 г., а в ноябре 2022 г. вышел апдейт поменьше.

Евгений Черкесов

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