Арестованы выходцы из СССР, заработавшие $575 млн на криптовалютной пирамиде. Им грозит по 20 лет тюрьмы

Арест создателей криптовалютной пирамиды

Двое граждан Эстонии арестованы в Таллине по запросу Федерального бюро расследований США (ФБР) по подозрению в причастности к мошеннической схеме, жертвы которой, планировавшие заработать на криптовалюте, потеряли $575 млн.

Задержанные 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин вместе со своими подельниками из Эстонии, Белоруссии и Швейцарии в период с декабря 2013 г. по август 2019 г. обманули сотни тысяч людей в рамках схемы, имеющей признаки финансовой пирамиды, следует из пресс-релиза, опубликованного Министерством юстиции США.

В США мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа) арестованы по подозрению в крупном мошенничестве

Подозреваемые «прогоняли» полученные от своих жертв денежные средства через запутанную сеть компаний-однодневок, множество банковских счетов и криптокошельков с целью отмывания доходов, полученных преступным путем.

В случае признания судом виновными, Потапенко и Турыгину грозит до 20 лет лишения свободы каждому.

Как все начиналось

В декабре 2013 г. Потапенко и Турыгин создали компанию HashCoins, которая называла себя глобальным производителем оборудования для добычи (майнинга) биткоина и других криптовалют. В действительности же HashCoins ничего не производила, зато исправно принимала заказы на свою «продукцию» по 100-процентной предоплате, которые заведомо не имела возможности выполнить в полном объеме, следует из опубликованных Минюстом США судебных документов.

Часть полученных средств компания тратила на приобретение небольших партий майнингового «железа» сторонних производителей за рубежом и передавала заказчикам под видом собственной продукции.

Значительный запас готового оборудования у «предпринимателей» отсутствовал, поэтому выполнить все заказы в заранее оговоренные сроки было неразрешимой задачей. Задержки поставок вызывали недовольство клиентов, которые в итоге начинали требовать возврата давно уплаченных денег. В этом им отказывали под различными надуманными предлогами. В частности, продавец мог ссылаться на затянувшийся процесс сертификации и лицензирования оборудования или необходимость обновления драйверов или ПО.

Работа HashCoins по этой схеме продолжалась вплоть до 2016 г.

Запуск HashFlare

В мае 2015 г. компания, чтобы успокоить недовольных клиентов, предложила им альтернативу: вместо реального «железа» сделавшие заказ могли получить в аренду виртуальное – на базе нового сервиса облачного майнинга HashFlare. Он управлялся все теми же людьми из HashCoins и якобы работал на оборудовании компании.

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Помимо старых клиентов HashCoins, которых было необходимо задобрить, чтобы те не настаивали на возврате вложенных средств, сервис HashFlare привлекал и совершенно новых пользователей. Оплатив вычислительные мощности с помощью банковской карты, перевода или криптокошелька, новички рассчитывали «отбить» вложения за счет добытой с помощью арендованного облачного оборудования криптовалюты. В действительности же достаточной для решения заявленных задач инфраструктуры у HashFlare не было. Соответственно, и добыча криптовалюты, которую можно было бы выплачивать пользователям платформы в качестве вознаграждения, не велась. Часть поступающих от пользователей денег уходила непосредственно в карман мошенникам, а остальные средства распределялись между подписчиками HashFlare, которые раньше других присоединились к платформе.

Другими словами, клиенты HashCoin и HashFlare стали участниками финансовой пирамиды или схемы Понци, когда доход первым ее инвесторам выплачивается за счет средств последующих. Естественно, что погашение обязательств основателей пирамиды перед инвесторами заведомо невыполнимо, а поддержание высокой доходности, которую изначально обещают вкладчикам, в течение длительного времени является невозможным.

Псевдо-ICO «революционного цифрового банка»

Согласно материалам суда, в апреле 2017 г., Потапенко и Турыгин зарегистрировали еще одну компанию – Polybius Bank, которая позиционировалась как банк, работающий с криптоактивами. К финансированию проекта в рамках первичного предложения монет PLBT (ICO, аналог IPO в мире криптовалют) привлекались сторонние инвесторы.

Спустя две недели после анонса ICO Polybius отчиталась о привлечении $17 млн от 14250 инвесторов. В своем пресс-релизе компания утверждала, что ей удалось собрать свыше $6 млн менее чем за три дня с начала ICO, что якобы позволяло ей получить лицензию на банковскую деятельность в Европе.

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По данным ФБР, в общей сложности Polybius получила от инвесторов свыше $31 млн, которые пошли не на обеспечение банковской деятельности, а были направлены на счета в традиционных банках и криптокошельки Потапенко и Турыгина. Фактически «революционный цифровой банк» так и не был запущен, а инвесторы в итоге не увидели положенных им дивидендов.

Вместо этого на вырученные средства предполагаемые мошенники приобрели не менее 75 объектов недвижимости, несколько роскошных автомобилей, а также пополнили свои личные криптовалютные кошельки и купили некоторое количество оборудования для майнинга.

Представитель обвинения в США Ник Браун (Nick Brown) охарактеризовал масштабы и размах мошеннической схемы, которую провернули эстонские граждане, как «поистине поразительные».