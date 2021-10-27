Россия угрожает Apple оборотным штрафом

Apple не выполнила требования ФАС, которая в августе 2021 г. вынесла американской компании предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Теперь Apple грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.



Антимонопольное дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против Apple, поскольку компания не исполнила предупреждение федерального органа исполнительной власти о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждение было выдано Apple 30 августа 2021 г.: ФАС пришла к выводу, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, – сообщает пресс-служба ФАС.



Ведомство ссылается на признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции: навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.

В чем претензия

По заявлению ведомства, в ФАС поступали жалобы от пользователей и разработчиков приложений: комиссия Apple составляет от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, и пользователю iOS-устройств иногда выгоднее купить товар напрямую на сайте продавца. Однако руководство для разработчиков приложений в App Store запрещает информировать о наличии альтернативного способа оплаты, указала ФАС.

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Приложение не должно содержать ссылок в на сайт разработчика или форм регистрации, которые переводят пользователя на сайт внешний в браузере – иначе его просто не допустят в маркетплейс. Такая политика компании существенно ограничивает разработчиков приложений, и, как подчеркивает ФАС, негативно сказывается на конкуренции. Это может привести к росту цен на продукцию разработчиков. В августе 2020 г. ФАС признала доминирующее положение Apple с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений для iOS, где легальным путем возможно установить только приложения из магазина App Store.

Предупреждение антимонопольной службы об устранении нарушения в срок до 30 сентября 2021 г. Apple не исполнила. В случае, если за компанию признают нарушившей Закон о защите конкуренции, Apple могут назначить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Не первый случай

Это не первый случай, когда регулирующие органы при помощи судебных разбирательств пытаются открыть App Store для конкуренции. В сентябре 2021 г. Bloomberg сообщал об изменениях, предписанных окружным судом американского штата Калифорния. Суд постановил, что компания Apple должна позволить разработчикам мобильных приложений направлять потребителей к внешним способам оплаты, поскольку существующая политика компании скрывает от пользователей важную информацию и незаконно ограничивает их выбор. Издание также приводит слова управляющего партнера Loup Ventures Джина Мюнстера, который считает, что компания может потерять от $1 млрд до $4 млрд из-за решения суда – в зависимости от количества разработчиков, которые решат воспользоваться новой возможностью.

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В мае 2021 г. Cnews сообщал об иске Apple, который компания подала в Арбитражный суд Москвы к ФАС. В нем компания оспаривает оборотный штраф на 906,3 млн руб., которое ведомство наложило на компанию в апреле 2021 г. Из-за дела по жалобе «Лаборатории Касперского» Apple получила штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Дело в отношении Apple, возбужденное ФАС в 2019 г., базировалось на обвинениях «Лаборатории Касперского» в создании препятствий со стороны американской компании для распространения своего приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids на мобильной платформе Apple iOS. Например, Apple обязала ЛК урезать функциональность приложения за счет удаления блокировки браузера Apple Safari и контроля над остальными установленными на смартфон программами.