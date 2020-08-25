Московские компании смогут оформить инвестиционные налоговые вычеты в онлайне

Промышленные предприятия, которые находятся на территории Москвы, теперь смогут оформить статус инвестора и получить налоговый вычет онлайн-режиме.

Порядок получения вычета

Московские промышленные предприятия смогут оформить статус инвестора, а также получить инвестиционный налоговый вычет в режиме онлайн. Для этого на сайте investmoscow.ru запущен новый раздел «Инвестиционный налоговый вычет» (ИНВ). Фактически ИНВ — это уменьшение суммы налога на прибыль по расходам на приобретение, изготовление, модернизацию и реконструкцию основных средств производства.

Новый сервис позволяет промышленному предприятию в режиме онлайн направить заявление на присвоение статуса «Московский инвестор» I или II категорий и только после этого получить вычет. В зависимости от размера минимальной годовой суммы расходов юрлица на основные средства определяется категория присваиваемого статуса московского инвестора. Для I категории — от 200 млн руб. до 300 млн руб. без учета налога на добавленную стоимость. Льготная ставка налога на прибыль составит 12,5% (вместо 17%). Для II категории — свыше 300 млн руб. (включительно) без учета налога на добавленную стоимость. Ставка налога составит 8% (вместо 17%).

Компании необходимо заполнить в электронной форме сведения о заявителе на сайте сервиса, а также прикрепить заполненное заявление по форме, установленной постановлением правительства Москвы от 27 мая 2020 г. № 630-ПП «О порядке применения инвестиционного налогового вычета». Срок рассмотрения заявки — 30 дней.

Заявку рассматривают две столичных организации: Департамент инвестиционной и промышленной политики и Департамент городского имущества правительства Москвы. После этого комиссия выезжает на очное инспектирование, а затем заявка обсуждается в межведомственной комиссии с участием представителей Департамента экономической политики и развития, а также Департамента финансов. Затем инвестору присваивается статус и категория, и информация вносится реестр Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Московские проминвесторы станут оформлять налоговый вычет через интернет

Как поясняют в Департаменте инвестиционной и промышленно политики Москвы, инвестиционный налоговый вычет — это альтернатива региональным льготным ставкам налога на прибыль, которые согласно налоговому кодексу России закончат действие в 2022 г. Таким образом до 1 января 2023 г. организации могут выбирать либо льготу по прибыли по статусу промышленного комплекса (ПК) или технопарка (ТП) — сейчас 12,5%, либо применять ИНВ. При этом у ПК, ТП остаются льготы по имуществу и земле. Ранее CNews писал, что «Лаборатория Касперского» выплачивала в бюджет Москвы ставку в 12,5 %, как якорный резидент технопарка.

Мэрия Москвы считает, что согласно новому механизму, за счет суммы налога, который зачисляется в региональный бюджет, можно списывать до 90% инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение семи лет (время действия статуса инвестора). За счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, можно списывать до 10% инвестиций в основные средства.

Критерии оценки инвесторов

Перед присвоением категорий, инвесторы оцениваются согласно пяти критериям, указанным на инвестпортале: основной вид деятельности — обрабатывающее производство, за исключением производства кокса и нефтепродуктов, выручка от основного вида деятельности должна составлять не менее 70%, средняя зарплата в компании должна составлять не менее 68 тыс. руб. (для новой Москвы коэффициент — 0,74), коэффициент обновления основных фондов без учета зданий и сооружений должен составлять не менее 8% за последний год и не менее 35% за последние пять лет, основные средства должны находиться и быть поставлены на баланс в Москве в зданиях и помещениях, на которые у заявителя есть права.

Согласно закону «Об инвестиционном налоговом вычете», который заработал 1 января 2020 г., инвестиции в основные средства должны относиться к так называемым амортизационным группам 3-10 (за исключением амортизационных групп 8-10 зданий, сооружений и передаточных устройств). Причем к передаточным устройствам относятся объекты, предназначенные для передачи электрической, тепловой и механической энергии, жидких и газообразных веществ, сигнала, информации и т. п. (например, тепло- и энергосети, линии электропередач и связи, трубопроводы, если они не являются составной частью основного средства производства).

Понятие «амортизационная группа» используется прежде всего для расчета налога на прибыль, а также для целей бухгалтерского учета. В налоговом учете для начисления амортизации в зависимости от срока полезного использования основные средства распределяются по десяти амортизационным группам в порядке возрастания.

Некоторые подробности об инвестпортале

Портал investmoscow.ru начал работать в 2014 г. при поддержке Правительства Москвы. На портале размещена информация об инвестпроектах столицы, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.

На август 2020 г. инвестпортал Москвы, по данным сайта мэрии, посетили более 10 млн человек, а с января по июль 2020 г. предприниматели воспользовались его сервисами более 50 тыс. раз.