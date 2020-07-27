Microsoft принудительно переведет пользователей на новую версию Windows 10

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Компьютеры под управлением ОС Windows 10 версий 1809 и 1903 будут принудительно обновлены до сборки 2004. Она вышла в конце мая 2020 г. и содержит в себе множество нововведений, но и без недочетов не обошлось. Принудительный апдейт связан с тем, что Microsoft готовится к прекращению техподдержки версий 1809 и 1903 в IV квартале 2020 г.



Апдейт по указке

Корпорация Microsoft инициировала перевод компьютеров под управлением ряда старых версий Windows 10 на более новую сборку. Обновление носит принудительный характер, и для определения, что на ПК пользователя установлена определенная версия сборки, Microsoft использует искусственный интеллект (ИИ).

Все устаревшие версии Windows 10, по данным портала Windows Latest, в ближайшем будущем (точные сроки не оговорены) будут обновлены до 2004, также известную как May 2020 Update. По состоянию на 27 июля 2020 г. Это была самая актуальная версия Windows 10, доступная для широкого круга пользователей.

В первую очередь обновление затронет те версии Windows 10, поддержка которых истекает в обозримом будущем. В частности, срок поддержки сборки 1809, вышедшей осенью 2018 г., заканчивается в ноябре 2020 г., а 1903 образца весны 2019 г. – месяцем позже.

Microsoft нашла способ ускорить обновление всех ПК на базе Windows 10 до версии 2004

Речь идет пока лишь только о пользовательских версиях системы – модификации 1809 и 1903 для корпораций (Enterprise) и образовательных учреждений (Education) Microsoft будет поддерживать до мая 2021 г.

Чем грозит прекращение техподдержки

Поддержка различных сборок одной операционной системы в случае Microsoft означает выпуск для них патчей безопасности, устраняющих те или иные обнаруженные в системе уязвимости или привносящие в нее новые механизмы защиты от атак.

Прекращение техподдержки приведет к тому, что такие пакеты обновлений старые версии сборок получать перестанут.

Принудительное обновление – норма

Для Microsoft перевод ПК на базе сборок 1809 и 1903 до версии 2004 не будет первым опытом по принудительному апдейту компьютеров пользователей. Подобный способ она применяла в середине 2019 г., заставив пользователей версий 1709 и 1803 обновить Windows 10 до 1903.

В целом, принудительное обновление Microsoft использует практически с момента появления первой стабильной версии Windows 10 в конце июля 2015 г. Как сообщал CNews, в октябре 2015 г. пользователи Windows 7 и 8 стали массово жаловаться на несанкционированное обновление до Windows 10. По их словам, установка операционной системы началась самопроизвольно, при этом они ничего не делали для этого специально.

Пользователям придется обновить Windows 10 до 2004 или остаться без техподдержки

Microsoft не только без спроса загружала на компьютеры пользователей установочные файлы Windows 10, но и без разрешения исполняла их, запуская, таким образом, процесс обновления до Windows 10. Так происходило потому, что в центре обновления Windows запуск загруженных установочных файлов этой ОС выбран по умолчанию.

Вследствие этого, соглашаясь с обновлением текущей версии Windows 7 или 8 (например, с установкой патчей для устранения уязвимостей), пользователь непреднамеренно соглашался и с обновлением до Windows 10, так как он не был в курсе о том, что в разделе опциональных обновлений этот пункт выбран по умолчанию.

Позже Microsoft призналась, что ее сотрудники допустили ошибку, настроив запуск установочных файлов Windows 10 по умолчанию.

Не самый стабильный апдейт

Версия 2004 ОС Windows 10, несмотря на то, что она вышла спустя практически пять лет с момента запуска самой системы, не может считаться стабильной. Ее распространение началось в конце мая 2020 г, и установка ее приводила к ряду проблем с работой аппаратных компонентов компьютеров – пользователи жаловались на сбои при воспроизведении звука и даже невозможность подключения к ноутбуку или ПК более одного устройства по Bluetooth.

В некоторых случаях установка Windows 10 2004 приводила к некорректной работе драйверов видеоподсистемы, в результате чего на экране появлялись «артефакты» в виде линий. Также в этой сборке присутствует баг, о котором CNews сообщал еще в начале июня 2020 г. Он может приводить к сбоям в работе принтеров, подключаемых к компьютеру через порт USB. Баг может проявляться при выключении питания принтера или отсоединении его от ПК в процессе завершения работы последнего. В этом случае при последующей загрузке операционной системе USB-порт, к которому было присоединено «некорректно» отключенное печатающее устройство, окажется недоступным. Он исчезнет из списка доступных для подключения принтера, а Windows не сможет выполнять какие-либо операции с использованием данного порта.

Данный сбой затрагивает все актуальные редакции и версии Windows 10, начиная с 1903, но Microsoft наличие этой проблемы признала.