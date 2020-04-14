Власти США изгоняют из страны китайского телеком-гиганта

Несколько ведомств обратились в американскую Федеральную комиссию по связи с предложением запретить деятельность ChinaTelecom на территории США, поскольку, с точки зрения заявителей, деятельность этой корпорация формирует риски для национальной безопасности.

Дружным хором

В Федеральную комиссию по связи США (ФКС) сразу от нескольких министерств поступили предложения запретить деятельности американского представительства китайской корпорации China Telecom на территории США. В Министерстве юстиции, Министерстве внутренней безопасности, Минобороны, Госдепартаменте и Министерстве торговли считают, что деятельность China Telecom создает серьезные риски для кибербезопасности.

China Telecom — это госкорпорация, которая полностью принадлежит правительству КНР. Она ведет операции на территории 100 стран, предоставляя услуги широкополосного доступа в интернет 135 млн человек, и услуги мобильной связи еще 255 млн абонентов. На территории США CT обслуживает около 4 млн постоянно проживающих выходцев из Китая, до 2 млн туристов, приезжающих в США ежегодно, 300 тыс. студентов и более 1,5 тыс. представительств коммерческих компаний.

По мнению представителей исполнительной власти, обратившихся в Федеральную комиссию по связи, операции CT на территории США «обеспечивают возможность акторам, связанным с правительством Китая, вести кибершпионскую деятельность, красть торговые секреты и другие конфиденциальные сведения у бизнеса, а также наносить ущерб и перенаправлять трафик в коммуникациях США».

В США требуют отозвать лицензию у американского представительства China Telecom

Что касается перенаправления трафика, то в ноябре 2018 г. сервисы Google в течение часа были недоступны корпоративным пользователям на территории США, и как выяснилось, виновником были именно сети China Telecom, неправильно переадресовывавшие соединения. Затем в конце 2018 — начале 2019 гг. сети China Telecom некорректно переадресовывали трафик Министерства энергетики США. Авторы обращения в Федеральную комиссию по связи утверждают, что эти инциденты не единственные, и что вполне четкий паттерн отслеживается как минимум с 2010 г.

Существенный и недопустимый риск

Представители вышеперечисленных министерств выпустили совместный пресс-релиз, в котором утверждается, что деятельность China Telecom создает «существенный и недопустимый» риск для национальной безопасности, поэтому то, что эта корпорация имеет право оказывать международные телеком-услуги внутри и извне США, «несовместимо с общественными интересами».

Помимо этого, среди причин, по которым China Telecom рекомендуется блокировать на территории США, называется враждебная киберактивность со стороны Китая в отношении США, уязвимость China Telecom перед влиянием и эксплуатацией со стороны китайского правительства, предоставление CT недостоверной информации относительно того, где хранятся пользовательские данные клиентов корпорации, и кто имеет доступ к ним, предоставление недостоверной информации о деятельности China Telecom в сфере кибербезопасности, которая может нарушать законодательство США, а также в связи с уже упомянутой вероятностью использовать мощностей China Telecom спецслужбами Китая в кибершпионских целях.

Обращение в Федеральную комиссию по связи последовало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) распорядился создать межведомственную комиссию по консультирования ФКС «в вопросах национальной безопасности и проблем в области правоохранения, связанных с лицензированием компаний, находящихся во владении или под контролем иностранных структур».

China Telecom — не первая китайская корпорация, вызвавшая подозрения властей США. В феврале 2020 г. Минюст выдвинул официальные обвинения против Huawei и двух ее дочерних предприятий в нарушении федерального закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях» и краже коммерческих тайн американских компаний.

В сентябре 2019 г. двое сенаторов обратились в ФКС с предложением отозвать лицензии у China Telecom и ChinaUnicom и запретить им вести деятельность на территории США.

В мае 2019 г. ФКС запретила деятельность еще одного китайского телеком-гиганта — China Telecom.

«Происходящее является симптомом еще более серьезной и болезненной проблемы: превращения коммуникационных сетей в оружие, — говорит Дмитрий Залманов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Все это чревато мутацией Всемирной сети в набор изолированных друг от друга кластеров, что будет иметь сугубо негативные последствия и для конечных пользователей, и для коммерции, и для технологического развития, и, в конечном счете, для кибербезопасности тоже».



