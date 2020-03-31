Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K

Создание в России отечественного оборудования телерадиовещания, в том числе обеспечивающего поддержку технологий 4K и IPTV, потребует от бюджета затрат в размере 1,85 млрд руб. В России уже локализовано производство зарубежных телепередатчиков и есть собственное ПО для вещателей, но отсутствует элементная база для соответствующих решений.

Поддержка производителей ТВ-оборудования

Федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает проведение мероприятий по развитию отечественной инфраструктуры телерадиовещания и обеспечения безопасности ее функционирования. Первым делом должно быть проведено исследование рынка отечественного оборудования телерадиовещания и определены потребности российских компаний в сфере телерадиовещания в указанном оборудовании.

В том числе речь идет об определении потребности в оборудовании с поддержкой технологий 4K (разрешение картинки с поддержкой примерно 8 млн пикселей) и IPTV. Также должен быть сформирован перечень отечественных производителей оборудования в сфере телерадиовещания и рассчитан потенциал рынка отечественного оборудования в сфере телерадиовещания на перспективу до 2024 г.

Далее запланировано оказание мер по стимулированию развития и модернизации отечественного производственного комплекса оборудования в сфере телерадиовещания и разработка вместе с модернизацией программно-аппаратных решений по повышению устойчивости и безопасности функционирования отечественной инфраструктуры телерадиовещания.

Объем необходимых затрат

Исполнителем указанных мероприятий будет концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Кураторами выступят Минкомсвяз и Минпромторг. Общие затраты федерального бюджета на указанные мероприятия составят 1,85 млрд руб. Из них 1,15 млрд руб. будет затрачено на оказание мер стимулирования развития и модернизации указанного оборудования, 700 млн руб. — на разработку и модернизацию вышеупомянутых программно-аппаратных решений.

В России потратят 1,85 миллиарда на поддержку ТВ-оборудования с разрешением 4K

В «Автоматике» не смогли ответить на вопрос CNews относительно хода работ по данным мероприятиям. Также не смогли ответить и на госпредприятии «Российская телерадиовещательная сеть» (РТРС), являющемся оператором эфирного теле- и радиовещания.

Какие успехи уже есть

«Импортозамещение в области телерадиовещания началось еще при прежнем министре связи Игоре Щеголеве, — напоминает гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких. — И даже до официального старта импортозамещению “Всероссийская государственная телерадиокомпания” (ВГТРК) в своих недрах уже вовсю тестировала отечественные решения. Вскоре в России появилась специализированная выставка отечественного телерадиооборудования Natexpo. Лидерами импортозамещения стали Алексей Земский (экс-замгендиректора ВГТРК, ныне гендиректор НТВ) и Александр Афанасьев (технический директор ВГТРК)».

Как говорит Широких, РТРС строила второй мультиплекс на передатчиках Harris и Rohde & Schwarz, производство которых было локализовано в России. Также маломощные ТВ-передатчики поставляло новосибирское НПП «Триада-ТВ».

Глава НАТ приводит еще несколько примеров импортозамещения в соответствующей области: компания «Системный дом “Деловые партнеры”» выпускает мобильные рюкзачки (передатчики) для выхода в эфир по сотовым сетям; ВГТРК планирует отказаться от иностранного ньюсрум-решения в пользу отечественного, компании «Брамтех»; НПО «Перспектива» два года назад начало выпускать в подмосковной Дубне ТВ-камеры Ikegami KT-73, а недавно анонсировало договор с японской Canare на локализацию производства кабельных ТВ-разъемов.

Другой собеседник CNews на рынке телерадиовещания менее оптимистичен. «РТРС хоть и использует отечественное оборудование, но остальное оборудование, которое применяется как РТРС, так и самими телекомпаниями для формирования ТВ-картинки, иностранное, — говорит собеседник издания. — Исключение может составлять только ПО, например системы мониторинга. Также в России нет ТВ-камер с поддержкой 4K, а сами российские передатчики созданы на базе зарубежной элементной базы».