Российская платформа для командной работы А4 компании «Миктера» успешно прошла испытания на совместимость с мобильной операционной системой «Ред ОС М» компании «Ред Софт». По итогам тестирования подтверждена возможность совместного использования программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость решений позволяет использовать А4 на устройствах под управлением «Ред ОС М» для работы с корпоративными документами, задачами и материалами проектов. Это расширяет возможности организации мобильных рабочих мест на базе российских программных продуктов.

А4 объединяет инструменты управления задачами, ведения документации и организации корпоративных знаний в едином цифровом пространстве. К задачам можно прикреплять документы и схемы, а на страницах размещать формы и видеоматериалы. Такой подход помогает участникам команды работать с общим контекстом проекта и оперативно находить необходимую информацию.

Платформа поддерживает создание баз знаний и регламентов, контроль статусов и сроков задач, сбор информации с помощью QR-форм для анкетирования и приема заявок, а также построение потоковых диаграмм и схем бизнес-процессов. Для работы с видео доступны транскрипты и краткие резюме, создаваемые с применением технологий искусственного интеллекта.

Для защиты корпоративных данных А4 предусматривает разграничение доступа по пользователям, ролям и правам, резервное копирование и восстановление информации. Решение может быть развернуто в инфраструктуре компании в формате Self-host (Docker) или Enterprise. Последний предназначен для изолированных контуров заказчика и поддерживает единый вход (SSO), аудит и работу без подключения к интернету.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Подтвержденная совместимость с «Ред ОС М» позволяет применять А4 в корпоративной ИТ-инфраструктуре организаций, которые выбирают отечественные операционные системы и программные решения. Совместное использование продуктов помогает сочетать инструменты командной работы с контролем над размещением и доступом к корпоративной информации.