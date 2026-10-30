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Dinext открывает код: low-code ERP для управления проектами

Российская компания Dinext открывает исходный код своей системы управления проектами. Теперь любая компания может бесплатно поставить её на свой сервер, посмотреть, как она устроена, и доработать под свои задачи. Об этом CNews сообщили представители Dinext,.

Открытых таск-трекеров уже немало, но чаще всего это доски, на которых удобно двигать карточки. Компании, у которой десятки клиентов, проектов и исполнителей, этого будет мало. Ей нужно понимать, успевает ли проект в срок, сколько часов на него ушло, кто из людей перегружен и заработает ли компания на этом контракте. Обычно эти ответы собирают вручную из трекера, таблиц и бухгалтерии.

В Dinext все это ведется в единой системе без дублирования данных и ручных сверок.

Задачи и сроки. План проекта с ответственными, сроками, зависимостями и вехами. Дерево задач, диаграмма Ганта, канбан, календарь и спринты с графиком сгорания.

Команда и рабочее время. Планирование людей и ролей, загрузка по неделям и контроль перегрузок. Табели, отсутствия, согласование часов и сравнение плана, факта и прогноза трудозатрат.

Финансы проекта. Согласование бюджетов, доходы, расходы и стоимость работы команды. План, факт и прогноз прибыли; счета заказчикам и поставщиков, оплаты и задолженность.

Портфель, риски и отчетность. Единая дорожная карта, согласование стадий, сравнение проектов по баллам и матрица рисков. Отчеты и дашборды с переходом от сводных показателей к деталям.

Совместная работа и знания. Чаты, обсуждения в карточках, файлы с разграничением доступа, протоколы встреч с поручениями и база знаний.

Продажи и поддержка. Воронка сделок со связью с проектами, единая очередь клиентских обращений, включая почту, контроль сроков ответа и портал заказчика.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Настройка и интеграции. Визуальная настройка полей, форм, прав, согласований, уведомлений и печатных форм. Импорт/экспорт данных и обмен с другими системами через API.

Работа с ИИ-агентами. Поиск данных, подготовка сводок и выполнение разрешённых действий с документами с учётом прав пользователя.

Dinext первоначально разрабатывали для собственных нужд консалтинговой команды. Компания пробовала другие зарубежные и российские инструменты — платные и бесплатные. Но ни один из них не закрывал все задачи: для управления проектами, командой и финансами приходилось собирать несколько систем.

Опираясь на свой опыт работы с ERP, команда стала искать основу для собственного решения среди систем с открытым исходным кодом. Изучив множество вариантов, остановились на ERPNext — популярной бесплатной ERP, в которой уже есть полноценный финансовый контур, материальный и производственный учет.

Систему существенно доработали под собственные задачи проектного управления: расширили возможности работы с задачами, управления командой, финансового планирования и учета затрат. Так появилась Dinext, которую компания начала использовать в ежедневной работе.

Поскольку Dinext выросла на базе открытых продуктов, команда решила открыть и собственные разработки для всех, кому они могут быть полезны. Компания приглашает пользователей, разработчиков и партнеров к сотрудничеству и совместному развитию продукта.

«Таск-трекер показывает, кто что делает. Руководителю нужно видеть больше: сроки, команду и деньги по каждому проекту, и все это в одной системе. Поэтому мы открываем код Dinext: ставьте систему у себя и настраивайте под то, как работает ваша компания», - сказали в Dinext.

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