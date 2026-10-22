«Росатом» представил новый компактный 3D-принтер RusMelt 100M

Топливный дивизион «Росатома» (бизнес-направление «Аддитивные технологии») выводит на рынок новый малогабаритный 3D-принтер RusMelt 100M. Это самая компактная и доступная по стоимости установка в линейке серийных 3D-принтеров RusMelt, печатающих металлами по технологии селективного лазерного сплавления. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Принтер RusMelt 100M весит менее 800 кг и не требует отдельного производственного участка, фундамента и укрепленных перекрытий – это принципиальное отличие от промышленных гигантов весом в несколько тонн. Для RusMelt 100M достаточно ровного пола и розетки. Все системы размещены в едином корпусе, а внутренняя компоновка обеспечивает удобный доступ к принтеру для работы и дальнейшего обслуживания.

Малые габариты установки и компактная камера печати (100 × 120 мм) позволяют значительно экономить на газе и металлическом порошке, а на разогрев камеры и выход на рабочий режим уходит заметно меньше времени. В итоге себестоимость одной напечатанной детали оказывается в 2–4 раза ниже, чем на крупногабаритных установках, при этом сохраняется промышленное качество и обеспечивается высокий уровень точности печати. Принтер работает с широким диапазоном материалов: нержавеющие стали, титан, никель, кобальт-хром, алюминий.

Пресс-служба «Росатома» Бизнес-направление «Аддитивные технологии» «Росатома» выводит на рынок новый малогабаритный 3D-принтер RusMelt 100M

«RusMelt 100M – полностью отечественная разработка, сборка и производство которой ведется в московском Центре аддитивных технологий «Росатома». Развивая собственную линейку компактного оборудования для металлической 3D-печати, мы делаем аддитивные технологии доступными для широкой аудитории. Новый 3D-принтер соответствует задачам НИОКР и прототипирования, подходит для производства малых серий. Уверен, что он будет востребован там, где нет больших инвестиций и высокой загрузки печати, и позволит предприятиям с меньшими ресурсами начать применять аддитивные технологии, постепенно масштабируя их использование», – сказал генеральный директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Илья Кавелашвили.

Ключевое преимущество для заказчика, которое обеспечивает бизнес-направление «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома», – это не только поставка 3D-принтера, но и полный комплекс его сопровождения. Компания поставляет оборудование вместе с отработанными режимами печати, материалами и технической поддержкой на всех этапах – от запуска до расширения производственных задач. Такой комплексный подход от российского производителя аддитивного оборудования – одно из ключевых преимуществ перед зарубежными поставщиками, которые, как правило, не гарантируют оперативную поддержку, обучение и адаптацию оборудования под конкретные задачи заказчика после реализации контракта на поставку.

Вывод на рынок новой малогабаритной установки делает 3D-печать металлом более доступной: университеты и научные центры получают инструмент для исследований и обучения, промышленные предприятия – недорогую компактную установку, которая сокращает сроки изготовления изделий и снижает стоимость выпуска запасных частей. Печать металлом перестает быть уделом крупных заводов с огромными цехами и позволяет малым предприятиям начать знакомство с 3D-печатью металлом без значительных инвестиций.

RusMelt 100M найдет свое применение медицине и стоматологии для изготовления коронок, мостов и индивидуальных имплантатов. В промышленности – для оперативной замены вышедших из строя деталей и прототипирования. В авиации и космосе – для печати лопаток, уплотнений и антенн. В вузах – для обучения студентов работе с технологиями будущего.