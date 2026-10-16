Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-инструмент для создания веб-сайтов и приложений GigaStudio открыт для широкой аудитории

Сервис позволяет запускать готовые цифровые продукты за считанные минуты без единой строчки кода. Доступ к системе организован через ИИ-платформу GitVerse. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение было впервые представлено в 2025 г. С момента запуска ранний доступ к продукту получили уже более 30 тыс. человек. В публичной версии GigaStudio учтены требования первых пользователей. В частности, появился полный деплой готового проекта и публикация веб-приложения с указанием публичной ссылки. При этом весь исходный код созданного сайта автоматически сохраняется в репозитории GitVerse, обеспечивая контроль версий и прозрачность работы команды. Также теперь GigaStudio позволяет пользователям выбрать нужную LLM-модель из предложенных в сервисе для работы над проектом в зависимости от предпочтений и задач.

GigaStudio — это универсальное решение, которое закрывает потребности разных категорий пользователей. Малому бизнесу GigaStudio обеспечивает возможность самостоятельной разработки сайтов и лендингов без привлечения сторонних подрядчиков. Продакт-менеджеры получают возможность собирать MVP и прототипы в сжатые сроки для участия в питч-сессиях и акселерационных программах. Фронтенд-разработчики автоматизируют рутинные операции, обеспечивая мгновенное создание прототипов и тестирование гипотез без написания кода с нуля. Продуктовые команды с помощью GigaStudio могут оперативно готовить промолендинги, создавать внутренние сервисы, запускать тестовые и пилотные решения. Интеграторам и аутсорсинговым компаниям GigaStudio снижает себестоимость проектов и ускоряет поставку фронтенд-компонентов, напрямую повышая маржинальность бизнеса.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Ключевым преимуществом GigaStudio является текстовое инлайн-редактирование проекта: в браузере пользователи указывают на естественном языке, какие правки нужны любому визуальному элементу на странице, а нейросеть их выполняет. Весь процесс от идеи до реализации в GigaStudio занимает не более 7 минут — за это время система успевает создать структуру страниц, написать тексты, а также сгенерировать уникальные иллюстрации и анимацию элементов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Активное применение ИИ-инструментов — прямой путь к сокращению издержек и росту рентабельности. Экономия достигается за счет автоматизации разработки: компании тратят меньше на подрядчиков, фонд оплаты труда и время на согласования. GigaStudio снижает стоимость создания цифровых решений, убирая барьеры входа для малого бизнеса и делая инновации финансово доступными для компаний любого масштаба. Каждый сэкономленный час разработки напрямую влияет на маржинальность и ускоряет возврат инвестиций. Кроме того, ИИ-решения позволяют бизнесу не только экономить на старте, но и высвобождать ресурсы для масштабирования и новых экспериментов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Нейросети нацелят против россиян. Их обучат выявлять и блокировать VPN

CNewsMarket выпустил первый в России рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще