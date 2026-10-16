Avanpost запустила Identity Cloud для внедрения IAM сервисов в облаке

Компания Avanpost, российский разработчик решений для управления доступом и защиты цифровых идентичностей, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию Avanpost Identity Cloud, облачного сервиса для защищенного доступа корпоративных ресурсов для сотрудников и подрядчиков на базе безопасной облачной архитектуры. До этого сервис проходил тестирование с 1 июня по 1 октября 2026 г.

Avanpost Identity Cloud представлен для MSSP-партнеров в двух вариантах: сервис-провайдер и реселлер. Модель «сервис-провайдер» предусматривает развертывание автоматизированного комплекса Avanpost Identity Cloud в экосистеме партнера: он осуществляет эксплуатацию, администрирование и работу с заказчиками с помощью готовых бизнес-инструментов (личного кабинет, биллинга) и технологических решений (независимого тенанта для каждого клиента, архитектурного компонента Access Bridge). Партнер может продавать сервисы под своим брендом, все технологические и административные инструменты предоставляются партнеру в пакете. Эта модель позволяет компаниям, для которых сфера информационной безопасности не является профильным бизнесом, работать на этом рынке с минимальными вложениями, повышая монетизацию существующей клиентской базы. Для Avanpost такой формат сотрудничества охватывает новые, более массовые сегменты корпоративного рынка и открывает путь к клиентам, которых объединяет экосистема бренда партнера. Вторая программа «реселлер» подразумевает продажу лицензий сервисов, развернутых непосредственно в облаке Avanpost Identity Cloud.

Avanpost Identity Cloud cоздан на базе решений Avanpost IAM (Identity Access Management), которым доверяют более 150 крупнейших компаний России с геораспределенной инфраструктурой и высокими требованиями к кибербезопасности и отказоустойчивости. Возможности и архитектурные принципы корпоративного решения перенесены в облако без потери уровня защиты. Для каждого клиента разворачивается независимый тенант: отдельный контур, база данных и политики доступа. Инциденты, ошибки конфигурации или пиковые нагрузки у одного клиента не влияют на других. Архитектурный компонент Access Bridge обеспечивает простую и защищённую интеграцию платформы Avanpost Identity Cloud с корпоративными системами заказчика, сохраняя полный контроль над данными и периметром безопасности. Для непрерывной работы при сбоях связи реализована офлайн-аутентификация. Сервисные учетные записи и инфраструктурные секреты не требуют публикации наружу и остаются внутри контролируемого контура.

C Avanpost Identity Cloud IAM-решения стали доступнее для массового сегмента бизнеса. Благодаря облачной модели для организации снимаются барьеры по внедрению IAM-проекта: отсутствие ресурсов, сложные интеграции и высокие цены на внедрение. При этом, безопасность соответствует enterprise-практикам. Сам сервис построен как ступенчатая модель: любая компания может стартовать с защиты второго фактора для ключевых приложений и без смены платформы дорастать до Zero Trust подхода по мере зрелости и появления новых задач бизнеса. Стоимость подписки на Avanpost Identity Cloud составляет от 168 руб. в месяц за одного пользователя, а время на подключение составляет от 15 минут.

Провайдер решений в области кибербезопасности и доставки контента Curator оценил потенциал Avanpost Identity Cloud как драйвера рынка защиты identity и развернул в своей облачной инфраструктуре решение под брендом Curator Identity для управления безопасным доступом и аутентификацией (IdP) как дополнительный сервис для своих клиентов.

Ключевые архитектурные особенности сервиса Avanpost Identity Cloud:

Изоляция тенантов. Для каждого клиента разворачивается независимый tenant: отдельный контур, база данных и политики доступа. Инциденты, ошибки конфигурации или пиковые нагрузки у одного клиента не влияют на других. Уровень изоляции сопоставим с выделенным on-premise-решением, но без затрат на собственную инфраструктуру.

Компонент Access Bridge обеспечивает защищённую интеграцию Avanpost Identity Cloud с корпоративными системами заказчика, сохраняя полный контроль над данными и периметром безопасности.

Гибкость развёртывания. Решение отличается гибкостью развертывания и адаптируется под любую архитектуру — от централизованной до распределённой в изолированных сегментах.

Непрерывность бизнеса. Поддержка офлайн-аутентификации гарантирует непрерывность бизнес-процессов даже при сбоях связи, а централизованное управление из единой административной консоли значительно упрощает внедрение и эксплуатацию.

Простота внедрения. Централизованное управление через единую административную консоль реализует принцип plug-and-play, исключая необходимость ручной настройки локальных компонентов и значительно упрощая внедрение.

Безопасность. Критически важные секреты приложений (LDAP, RADIUS) обрабатываются исключительно внутри контура заказчика и не передаются за его пределы, обеспечивая высокий уровень безопасности.