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«ФлексСофт» на форуме «Финтех Х10»: AI-Native архитектура и платформенный подход обеспечат нулевой Time-to-Market в финансовой отрасли

Генеральный директор ИТ-компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас принял участие в юбилейном форуме «Финтех Х10», приуроченном к 10-летию Ассоциации ФинТех. Выступая на ключевой сессии о технологической платформе финансовой организации, которую модерировал генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев, Аркадий Лобас обозначил фундаментальный сдвиг в парадигме банковского бизнеса. Площадка МИА «Россия сегодня» объединила на форуме руководителей крупнейших банков, представителей Банка России и федеральных органов власти.

По словам спикера, ключевой мейнстрим современной экономики — это трансформация бизнес-процессов для гармоничного встраивания в них искусственного интеллекта. Алгоритмическая обработка документов, AI-кодинг и интеллектуальные консультанты окончательно перешли в разряд обязательного индустриального стандарта, утратив статус конкурентного преимущества.

Но более глубокая трансформация, по мнению Аркадия Лобаса, происходит на уровне модели взаимодействия с клиентом.

«Клиент перестанет приходить за продуктом, он будет приходить за результатом, — подчеркнул генеральный директор «ФлексСофт». — Классическая схема выбора из каталога шаблонных решений стремительно устаревает. Будущее за моделью, в которой ИИ генерирует персональные продукты под конкретный запрос в моменте обращения».

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Иллюстрируя масштаб изменений, Аркадий Лобас привел пример с покупкой автомобиля «котом Барсиком» из известной рекламы: нажимая единственную кнопку, потребитель передает задачу персональному ИИ-агенту. Алгоритм самостоятельно сканирует рынок, выбирает оптимальный кредит, оформляет страховку, ставит машину на учет и организует доставку — десятки разрозненных сервисов складываются для клиента в один бесшовный результат.

«Потребителю важен конечный результат, а не набор продуктов и процессов, которые к нему приводят. Чем проще путь — тем более удовлетворен клиент», — отметил Аркадий Лобас.

Однако реализация подобных гибридных сценариев сегодня разбивается о нагромождение legacy-систем, десятилетиями сшиваемых вручную. В такой инфраструктуре выпуск даже минимальных модификаций превращается в месяцы разработки, тестирования и внедрения.

Выходом из архитектурного тупика Аркадий Лобас назвал безальтернативный переход к платформенной модели ИТ-архитектуры с нативной (AI-Native) интеграцией всех используемых компонентов. Отказ от «лоскутной» автоматизации в пользу единой платформы позволит финансовым организациям собирать персонализированные продукты с помощью искусственного интеллекта в реальном времени. Это обеспечит Time-to-Market, стремящийся к нулю, и даст возможность мгновенно реагировать на запросы клиентов и изменения регуляторной среды.

Подводя итоги, Аркадий Лобас отметил: «Мы живем в век галопирующего прогресса технологий! Но, развивая технологии, в том числе искусственный интеллект, не надо забывать, что наша Цивилизация зиждется прежде всего на Интеллекте человеческом

Справка о компании: «ФлексСофт» — ведущий российский разработчик программного обеспечения и ИТ-решений для финансового сектора. Компания специализируется на создании высоконагруженных платформ и помогает финансовым организациям осуществлять цифровую трансформацию, переходя от монолитных legacy-систем к современным микросервисным и платформенным архитектурам.

О форуме «Финтех Х10»: Ежегодное ключевое мероприятие Ассоциации ФинТех, посвященное обсуждению стратегий развития финансовых технологий, цифровой трансформации экономики и диалога между участниками рынка и регулятором.

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