«Ростелеком» и SberDevices добавят комфорта в современные отели

«Ростелеком» и SberDevices и будут внедрять комплексные решения для отелей, санаториев и других объектов гостиничной отрасли. Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве, чтобы совместно работать над повышением качества обслуживания клиентов, оптимизацией бизнес-процессов и расширением возможностей на растущем рынке цифровых решений для гостиничного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Подписи под документом в рамках форума «Цифровые решения» поставили вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома» Тимофей Абраменко и управляющий директор направления «Умный отель» SberDevices Екатерина Гельфанд.

«Ростелеком» сегодня предоставляет отелям линейку цифровых сервисов для управления объектами в едином защищенном контуре: PMS «Цифровой отель», корпоративный и гостевой Wi-Fi с авторизацией, видеонаблюдение с видеоаналитикой, телевидение для гостиниц, облачную телефонию и высокоскоростной интернет.

SberDevices развивает платформу «Умный отель Сбер». Она включает интеллектуальные колонки и телевизоры «Сбер», ИИ-консьержа на базе нейросети «ГигаЧат», витрину гостиничных услуг и инструменты для решения операционных задач. В платформу также входят мультимедийные сервисы и функции управления освещением, климатом, шторами и другим оборудованием в номере — голосом или с помощью заданных сценариев.

Сервисы и услуги «Ростелекома» и SberDevices интегрированы друг с другом. Такой комплексный подход обеспечит отрасль современными инструментами для совершенствования качества сервиса, а гости отелей получат повышенный уровень комфорта от пользования услугами во время проживания.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Гостиничный рынок довольно долго был зависим от иностранных решений, однако сегодня мы видим другую картину — российские компании уже готовы предложить продукты высокого качества с полноценной технической поддержкой. Это открывает возможность для создания сильных партнерств и развития отечественных сервисов, которые способны стать базовой экосистемой цифровых услуг для индустрии гостеприимства. При этом важно, что объединение усилий технологических лидеров будет способствовать тому, чтобы передовые решения и цифровые стандарты были доступны не только топовым отелям или крупным сетям, но и небольшим независимым объектам по всей стране».

Екатерина Гельфанд, управляющий директор направления «Умный отель» SberDevices: «В гостиничном бизнесе одинаково важны эффективность внутренних процессов и комфорт клиента во время проживания. "Ростелеком" обладает экспертизой в построении цифровой инфраструктуры для отелей, а SberDevices — в разработке устройств и сервисов для лучшего гостевого опыта. Вместе мы предлагаем продукты, которые дополняют друг друга и работают в связке — заказчику не нужно самостоятельно решать вопросы их совместимости и настройки, эту задачу мы берем на себя. Для нас важно, чтобы технологии упрощали ежедневную работу отельеров и помогали им в развитии бизнеса».