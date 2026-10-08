«РОСА Мессенджер» получил шифрование личных и групповых чатов

НТЦ ИТ РОСА представил крупное обновление «РОСА Мессенджер». Главное изменение — возможность создавать зашифрованные личные и групповые чаты, сообщения в которых доступны для чтения только при наличии приватного ключа шифрования. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В обновлении также появились управление активными сессиями, уведомления о входе с новых устройств, быстрые приглашения внешних пользователей, новые возможности для видеозвонков и ряд улучшений интерфейса.

Шифрование можно использовать как для общения с одним собеседником, так и в групповых чатах. В этом режиме сообщения недоступны для чтения администраторам сервера: для их расшифровки необходим приватный ключ, который хранится на стороне клиента.

Создание защищенного чата практически не отличается от обычного. Пользователь выбирает в меню «Чаты» команду «Создать зашифрованный чат» или «Создать зашифрованную группу». Такие диалоги отмечаются в общем списке специальным значком зеленого замка, а внутри чата сообщения дополнительно выделяются цветом, чтобы пользователь всегда видел, в каком режиме ведется переписка.

Для восстановления доступа к ключу в случае его утраты предусмотрен Облачный пароль. Пользователь может заранее задать его в разделе «Настройки» — «Конфиденциальность».

Шифрование поддерживается как в нативном приложении «РОСА Мессенджер» на «Р-Фон», так и в веб-клиенте во всех популярных операционных системах, таких как Windows. macOS, «РОСА Хром», «РОСА Фреш» и тд. Таким образом, защищенное общение доступно пользователям разных устройств в рамках единой коммуникационной среды РОСА.

«Для корпоративных коммуникаций принципиально важно понимать, где находятся данные и кто имеет к ним доступ. Добавляя шифрование личных и групповых чатов, мы даем пользователям дополнительный уровень контроля над перепиской: ключ остается на стороне клиента, а содержание сообщений не доступно администратору сервера. При этом наша задача — сделать защищенное общение таким же простым и привычным, как обычный чат. Это один из элементов общего подхода РОСА к созданию единой безопасной среды для работы с корпоративными данными и коммуникациями», — отметил Олег Бакшинский, операционный директор НТЦ ИТ РОСА.

В обновлении появились и дополнительные инструменты контроля безопасности учетной записи. В настройках теперь доступен раздел «Устройства», в котором отображается список активных сессий. Пользователь может завершить отдельную сессию на другом устройстве или одной командой закрыть все остальные активные сессии.

При входе в учетную запись «РОСА Мессенджер» с нового устройства пользователь получает служебное уведомление. Если авторизация была неожиданной, он может сразу перейти к списку устройств и завершить соответствующую сессию.

Еще одно заметное изменение — возможность пригласить в «РОСА Мессенджер» внешнего собеседника по ссылке. Получателю приглашения не нужно предварительно регистрировать полноценную учетную запись: достаточно указать имя, после чего он сможет начать переписку, а также совершать голосовые и видеозвонки. Временные пользователи визуально обозначаются специальными аватарами. Для получения доступа ко всем возможностям «РОСА Мессенджер» потребуется зарегистрироваться.

Обновление также расширило возможности работы с сообщениями. Теперь при ответе можно процитировать не все исходное сообщение, а только выбранный фрагмент. Просмотр отправленных фотографий организован в виде карусели: между изображениями можно переключаться непосредственно в окне просмотра, а сами фотографии — увеличивать.

Изменения затронули и видеозвонки. После сворачивания окна разговора пользователь продолжает видеть видео собеседника и одновременно может читать или отправлять сообщения. Если один из участников отключает микрофон, собеседник видит соответствующий индикатор. В истории звонков появилась возможность быстро удалить записи через новое меню.

Интерфейс разделов «Чаты» и «Контакты» также стал компактнее. Создание нового чата или контакта теперь вызывается кнопкой «+» в верхней части экрана. В разделе чатов появилась функция массового редактирования: можно выбрать сразу несколько диалогов, отметить непрочитанные сообщения прочитанными или удалить ненужные чаты. В дальнейшем разработчики планируют добавить сюда архивирование.

Была доработана и навигация внутри групповых чатов. При открытии карточки участника из группового диалога кнопка «Назад» теперь возвращает пользователя непосредственно в группу, а не переводит в отдельный чат с этим человеком.

На странице входа появились ссылки на Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности.

Команда РОСА продолжит развивать «РОСА Мессенджер» как средство коммуникации внутри корпоративной экосистемы. В числе следующих значимых направлений развития продукта — групповые аудио- и видеозвонки и полнофункциональная система видеоконференцсвязи.

«РОСА Мессенджер» поддерживает локальное развертывание (on-premises) в инфраструктуре заказчика. Серверная часть мессенджера размещается внутри ИТ-инфраструктуры организации, что позволяет самостоятельно контролировать хранение данных и работу сервиса. Решение может использоваться в том числе в закрытом корпоративном контуре и локальной сети организации.