ActiveCloud обеспечила переход HCM-платформы Stafflow в российское облако

ActiveCloud, поставщик облачной инфраструктуры и ИТ-сервисов, развернула российский контур HCM-платформы Stafflow (stafflow.ru) для белорусской ИТ-компании CatLogic. Переход в облако ActiveWare помог разместить данные российских пользователей на территории страны и подготовить платформу к запуску пилотных проектов с компаниями из России. Об этом CNews сообщил представитель ActiveCloud.

CatLogic является резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь и разрабатывает цифровые системы и приложения для бизнеса. Ключевой продукт компании Stafflow охватывает основные процессы работы с персоналом: подбор и адаптацию сотрудников, обучение, оценку, развитие и HR-аналитику. Решение работает по модели SaaS, поэтому его инфраструктура должна выдерживать рост числа пользователей и быть доступной компаниям из разных регионов. При подготовке Stafflow к работе в России CatLogic также требовалось учесть правила обработки и хранения персональных данных. В частности, российский контур платформы должен был использовать базы данных, размещенные на территории страны.

CatLogic уже сотрудничала с ActiveCloud в Белоруссии. При выборе партнера для российского проекта компания учитывала опыт предыдущей работы, скорость развертывания ресурсов и возможность получать консультации по вопросам облачной инфраструктуры, информационной безопасности и работы с персональными данными.

В рамках проекта ActiveCloud предоставила CatLogic ресурсы облака ActiveWare, размещенного в российских ЦОДах уровня Tier III. Инфраструктуру можно расширять по мере увеличения числа компаний и сотрудников, работающих в Stafflow. Дополнительно CatLogic подключила корпоративную почту SmartMail, которая также размещается на локальных облачных серверах ActiveCloud. Специалисты ActiveCloud помогли развернуть платформу и оперативно отвечали на технические вопросы команды CatLogic. В результате компания получила готовый российский контур Stafflow без затрат на закупку и обслуживание собственной серверной инфраструктуры.

«При подготовке Stafflow к работе в России нам требовалось быстро развернуть инфраструктуру на территории страны и учесть требования к обработке персональных данных. ActiveCloud мы уже знали по совместной работе в Беларуси, поэтому могли опереться на опыт проверенной команды. Развертывание прошло оперативно, а возникающие вопросы решались без задержек. Теперь у нас есть готовый облачный контур для запуска пилотов с российскими компаниями», – сказал Сергей Шарков, CEO CatLogic.

Stafflow объединяет HR-процессы, которые во многих компаниях распределены между таблицами, перепиской и отдельными программами. В платформе можно вести вакансии и кандидатов, составлять планы адаптации, назначать обучение, проводить оценку 180° и 360°, фиксировать результаты встреч 1:1, управлять целями и отсутствием сотрудников, формировать отчеты, и много других функций, которые постоянно добавляются благодаря активному развитию платформы.

Встроенный ИИ-помощник сокращает время на подготовку вакансий, анализ резюме, создание тестов и опросов. Единая база данных позволяет HR-команде видеть текущий статус работы с кандидатами и сотрудниками без ручного сбора информации из нескольких источников.

«Для разработчика SaaS-решения переход в облако сокращает путь от подготовки инфраструктуры до первого пилота. В проекте CatLogic было важно развернуть Stafflow в России и сразу предусмотреть возможность масштабирования. Мы предоставили облачные ресурсы и подключили корпоративную почту. По мере роста числа пользователей CatLogic сможет увеличивать мощности без перестройки всей инфраструктуры», – сказала Алена Кириленко, ActiveCloud.

CatLogic рассчитывает начать первые продажи Stafflow в России в 2026 г. Для проектов с дополнительными требованиями к защите информации партнеры также готовы проработать необходимые меры и проведение аттестации в рамках конкретной информационной системы.