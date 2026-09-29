VS Robotics представила сервис безопасного использования ИИ без риска утечки персональных данных

Инженеры VS Robotics разработали сервис Incognify, который представляет собой интеллектуальный защитный слой на стороне пользователя и обеспечивает полное соблюдение законодательства о защите персональных данных при использовании больших языковых моделей для анализа текстов и речи. Об этом CNews сообщил представитель VS Robotics.

Перед тем как запрос пользователя попадет в языковую модель, сервис автоматически выявляет в тексте чувствительные сущности (ФИО, паспортные данные, номера телефонов, финансовые реквизиты и др.), маскирует их, заменяя на безопасные маркеры. Языковая модель получает обезличенный контекст и формирует ответ. После этого Incognify выполняет обратную подстановку, возвращая целевой системе результат с восстановленными исходными данными.

Сервис разработан как коробочное решение (On-Premise) и развертывается непосредственно в инфраструктуре заказчика. Это означает, что чувствительные данные никогда не покидают периметр безопасности компании, а сама технология не требует передачи кода или информации сторонним провайдерам облачных услуг.

Руководитель проекта VS Robotics Максим Колосков сказал: «Одно из важных направлений при работе бизнеса с нейросетями — обеспечение безопасной работы с данными пользователей. Наша разработка позволяет обрабатывать «сырые» данные пользователя, выявлять и закрывать всю конфиденциальную информацию перед отправкой в нейросеть для дальнейшего анализа. Мы гарантируем, что бизнесу не придется выбирать между эффективностью ИИ и защитой чувствительной информации. Теперь эти задачи решаются одновременно».

Ключевые преимущества Incognify — это мгновенная работа и абсолютная надежность. Маскировка данных происходит в режиме реального времени. По показателю p95 операция занимает всего 0,1 секунды, что делает процесс незаметным для пользователя и не влияет на скорость взаимодействия с ИИ.

Максим Колосков отметил: «Технология универсальна и может быть внедрена в любой сфере, где работа с большими данными пересекается со строгими требованиями к конфиденциальности. В первую очередь это финансовый сектор и банки, которым необходимо анализировать обращения в колл-центрах, проводить скоринг и выдавать кредиты».

Сервис также может быть полезен структурам, работающим с массовыми заявлениями граждан, и ведомствам (включая правоохранительные органы) при обработке архивов документов через большие языковые модели. Особую ценность технология представляет для медицины и страхования, обеспечивая абсолютную защиту врачебной тайны, а также крупного ритейла и представителей сферы электронной коммерции, стремящихся к персонализации предложений и анализу поведения клиентов при строгом соблюдении требований законодательства.

В перспективе команда VS Robotics рассматривает возможность адаптации технологии Incognify для частных пользователей. Такое решение может стать инструментом цифровой гигиены при работе со сторонними ИИ-сервисами, позволяя автоматически обезличивать чувствительную информацию перед её передачей во внешние системы.