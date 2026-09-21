«Ред Софт» и «Эдельвейс» подтвердили совместимость «Ред ОС» с промышленными компьютерами на базе процессоров «Эльбрус 2С3» и «Эльбрус 8СВ»

Компании «Ред Софт» и «Эдельвейс» объявили о технологическом партнерстве и подтверждении совместимости операционной системы «Ред ОС» с линейкой программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе российских процессоров «Эльбрус 2С3» и «Эльбрус 8СВ». Сотрудничество направлено на обеспечение технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и создание доверенных решений для промышленного сектора.

Совместимость решений обеспечивает возможность заказчикам использовать отечественный технологический стек для развертывания автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и комплексных информационных систем.

«Ред ОС» — российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Подходит для использования в специализированных устройствах: промышленных компьютерах, контроллерах, системах видеонаблюдения и безопасности. Операционная система позволяет строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений.

«Ред ОС» сертифицирована ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система совместима с более чем 4,3 тыс. отечественных решений. Она является надежным элементом устройств с продолжительной поддержкой от вендора.

ЭД-ИК-2С3 — промышленный компьютер, построенный на базе российского процессора «Эльбрус 2С3». Устройство предназначено для автоматизации производственных и технологических процессов, работы в составе управляющих и контролирующих комплексов, а также систем безопасности. Благодаря пассивному охлаждению и защите корпуса по стандарту IP54 компьютер оптимален для применения на объектах КИИ и в составе АСУ ТП, где требуется высокая отказоустойчивость и стойкость к внешним воздействиям (рабочий диапазон температур от –20 до +50 °С).

ЭД-ИК-8СВ — высокопроизводительный промышленный компьютер на базе российского 8-ядерного процессора «Эльбрус 8СВ». Решение ориентировано на ресурсоемкие задачи обработки и хранения данных, а также может выполнять функции промышленного сервера в составе информационно-управляющих систем. Устройство отличается пылезащищенным исполнением и длительным сроком службы (не менее 10 лет), что делает его подходящим для построения сложных инфраструктурных узлов на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Мы видим большой интерес со стороны крупных заказчиков к решениям на базе процессорной архитектуры «Эльбрус» в связке с нашей операционной системой. Сочетание промышленной надежности аппаратных платформ «Эдельвейс» и функциональности «Ред ОС» позволяет закрыть потребности предприятий в импортонезависимой ИТ-инфраструктуре. Эффективность «Ред ОС» подтверждена стабильной и бесперебойной работой у 12 тыс. заказчиков, включая госкорпорации и промышленные предприятия», — отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Для нас принципиально важно, что платформы Эдельвейс теперь полностью совместимы с флагманской российской ОС. Это совместимость – техническая гарантия для заказчика, что комплекс будет работать без сбоев в жестких условиях эксплуатации. Мы уже фиксируем предметный интерес к ПАК на базе «Эльбрус» 2С3 и 8СВ со стороны крупных промышленных холдингов, которые ищут надежную альтернативу зарубежным решениям», — сказала Елена Северина, заместитель директора по развитию бизнеса «Эдельвейс».

«Эдельвейс» ведет активную работу над созданием полной экосистемы вокруг своих вычислительных платформ. Ключевой особенностью подхода является адаптация решений под специфические задачи каждого предприятия, поскольку требования к промышленной автоматизации существенно отличаются в зависимости от отрасли и масштаба производства.