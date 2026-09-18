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«Лаборатория Касперского»: более половины россиян беспокоятся за цифровую безопасность близких — и делают для них шпаргалки

По результатам* исследования «Лаборатории Касперского», более половины россиян беспокоятся за своих близких в онлайн-среде (54%). Чтобы их защитить, многие стараются предупреждать их о киберугрозах и рассказывают, как себя обезопасить: например, 63% делают онлайн-шпаргалки по работе с различными сервисами и устройствами. Об этом CNews сообщили представители Лаборатории Касперского».

Эти данные также подтверждаются результатами опроса, который компания провела на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. К примеру, помощь близким с настройкой смартфонов и компьютеров вошла в топ-3 цифровых привычек. По словам экспертов, это говорит о том, что культура кибербезопасности начинается с простых, но значимых шагов.

Чего опасаются. Больше всего россияне беспокоятся, что близкие станут жертвой мошенников (58%) и потеряют деньги (48%). Среди других негативных сценариев — взлом аккаунта (35%), установка вредоносного ПО (31%), риск того, что близкие поделятся личными данными с незнакомцами (27%).

Школьные методы в действии. Чтобы помочь родным разобраться и чувствовать себя увереннее при использовании онлайн‑сервисов и устройств, россияне нередко создают для них шпаргалки. Наиболее популярные форматы — скриншоты с подсказками (31%), рукописные пошаговые инструкции (27%), а также голосовые (21%) и печатные (14%) памятки.

Особенно активно создают онлайн‑памятки зумеры — их доля достигает 53%. Среди миллениалов «цифровые шпоры» для близких делают 46% опрошенных, а среди бумеров — 27%.

Культура ИБ начинается с привычек. Желание россиян помочь освоить онлайн-среду подтверждается и результатами отдельного опроса, проведенного «Лабораторией Касперского» на Международном фестивале молодежи**. Так, в топ-3 наиболее популярных цифровых привычек, помимо помощи в настройке гаджетов, вошло своевременное обновление сервисов и своих устройств, а также проверка разрешений для приложений.

«Обеспокоенность за близких в цифровом мире дает импульс к действию и пользователям, и компаниям, которые занимаются кибербезопасностью. В ответ на потребности людей мы создаем и развиваем инструменты, которые помогают увереннее ориентироваться в онлайн-среде. Речь не только о защитных технологиях, также мы разрабатываем множество образовательных курсов, снимаем обучающие видеоролики, в том числе для самых юных пользователей, наши эксперты читают лекции для широкой аудитории. Как показал наш опрос, многие люди активно ищут способы помогать близким с большей легкостью управлять разными гаджетами и сервисами. Инициативы с обеих сторон ускоряют процесс формирования в обществе культуры кибербезопасности и повышают уровень защищенности каждого отдельного человека в стремительно меняющемся цифровом пространстве», — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Чтобы помочь близким безопасно пользоваться цифровыми сервисами, расскажите им о базовых правилах кибергигиены: скачивать приложения только из официальных источников, не передавать коды подтверждения и пароли третьим лицам, использовать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где можно это сделать. Помогите установить на все используемые устройства эффективное защитное решение.

* Опрос «Цифровая забота и культура кибербезопасности» проведен в 2026 г. внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» среди 1006 респондентов, проживающих в крупных городах России.

** Опрос был проведен в сентябре 2026 г. в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге среди более 2000 респондентов.

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